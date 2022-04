IKEA rozważa możliwość ponownego otwarcia swoich sklepów w Rosji – twierdzi minister ds. handlu Wiktor Jewtuchow, cytowany przez rosyjską agencję informacyjną TASS. Informacji tej nie potwierdzają na razie władze szwedzkiego koncernu meblowego – czytamy w gazecie „Aftonbladet”.

Jeden ze sklepów IKEA w Rosji na zdjęciu ilustracyjnym / shutterstock /

Rosyjski minister Wiktor Jewtuchow twierdzi, że kilka międzynarodowych firm, w tym szwedzka IKEA, w najbliższym czasie przywrócą swoją działalność w tym kraju.

"Zagraniczne przedsiębiorstwa doszły do wniosku, że pauzowanie nie ma nic wspólnego ze specjalną operacją (tak Rosja nazywa inwazję na Ukrainie - red.). Mają problemy z logistyką i zalegającymi produktami, chcą wkrótce przywrócić swoją działalność. Rynek rosyjski jest zbyt duży, by go porzucić" - powiedział.

Jak podkreślają media w Szwecji, koncern IKEA nie odniósł się jeszcze do doniesień rosyjskiego ministra.

Continental wznawia produkcję opon w Rosji

We wtorek niemiecki producent opon Continental ogłosił, że tymczasowo wznawia produkcję w swoim rosyjskim zakładzie w Kałudze. Jak wyjaśniła firma, krok ten jest podyktowany troską o lokalnych pracowników, którzy w przeciwnym razie zostaliby pociągnięci do odpowiedzialności karnej.

Koncern nie sprecyzował, jakie zarzuty mogą zostać postawione pracownikom.

Putin grozi zajęciem aktywów

Prezydent Władimir Putin oświadczył w marcu, że Rosja może zająć aktywa firm, które zrezygnują z działalności w Rosji.

Według lojalnej wobec Kremla gazety "Izwiestia" projekt wywłaszczenia został na razie wstrzymany i nie został nawet przedstawiony rządowi.

Źródła zbliżone do Kremla uważają, że wiele z tych firm nie chce na dobre opuścić rosyjskiego rynku i zamierzają wkrótce wznowić swoją działalność. Władze rosyjskie chcą wyjść naprzeciw tym firmom i dlatego rezerwują to prawo tylko dla " ekstremalnych przypadków".