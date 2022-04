„Rosjanie dążą do „rozczłonkowania” Ukrainy. Chcą przerwać obronę, by móc ich otoczyć” – mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Bogusław Pacek. Ocenił także, że nowy dowódca wojsk rosyjskich, prowadzący działania w Ukrainie, wprowadził nową, skuteczniejszą taktykę. „Zmierza do wyczerpania Ukrainy, odskakiwania, aby zmniejszyć swoje straty. Ta taktyka jest bardziej przemyślana, jest także bardziej dotkliwa. To, co dominuje, to ataki z powietrza – to duże zniszczenia” – komentował gość Piotra Salaka.

Prezydent USA ogłosił dziś nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Pakiet ten jest wart 800 mln dolarów, w tym dziesiątki haubic i drony taktyczne. Piotr Salak zapytał swojego gościa, czy jego zdaniem, to konkretna pomoc, czy może tylko kropla w morzu potrzeb. To bardzo poważne działania. Gdybyśmy policzyli całe wsparcie, które Ukraina dostała od Zachodu, to wystarczyłoby na uzbrojenie małego państwa - ocenił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM gen. Bogusław Pacek.

Amerykanie zdecydowali się wyjść z pozytywną odpowiedzią naprzeciw oczekiwaniom Ukraińców. To broń już nie krótkiego, a średniego zasięgu, czy elementy obrony powietrznej. Wciąż jest dosyłana także broń lekka, która Ukraińcy stosują najskuteczniej - dodał.

Według gościa Piotra Salaka ofensywa w Donbasie rozpoczęła się już trzy cztery dni temu - to kolejny etap wojny. Rosjanie mają określony cel i ten cel jest konsekwentnie realizowany. Oni dążą do tego, żeby rozczłonkować Ukrainę - powiedział gość Piotra Salaka prof. gen. Bogusław Pacek.



Piotr Sala przypomniał słowa prezydenta Ukrainy, Wołodymira Zełeńskiego, który stwierdził, ze gdyby Ukraina dostała tę broń wcześniej, to wojna byłaby już zakończona. Generał się z ta tezą nie zgodził. Nie sądzę, że gdyby otrzymali tę broń wcześniej o wojna byłaby wygrana. Żeby wygrać wojnę potrzeba jest szereg innych elementów. To czego domagała się Ukraina, to ciężki sprzęt i to teraz otrzymują - czołgi, śmigłowce, artyleria - skomentował.

Wyrzutnie, które służą kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, to nie jest najnowocześniejsza broń. Ale taka też jest potrzebna - mówił gen. Pacek. Jak dodał, nowoczesny sprzęt do w większości komputery, z obsługi których trzeba się długo szkolić, wtedy tego sprzętu nie mogliby używać Ukraińcy, a potrzebni byliby żołnierze NATO. A wiemy, że sojusz bardzo pilnuje, by nie przekroczyć czerwonej linii - zauważył.

Prof. gen. Pacek: Amerykanie dążą do całkowitego, strategicznego pokonania Rosji

To jest wyraźna pogróżka - mówił prof. gen. Pacek o teście rakiety międzykontynentalnej Sarmat. Amerykanie ocenili to bardzo spokojnie. Sama rakieta Sarmat jest znana. Natomiast sama wypowiedź Władimira Putina po tym eksperymencie, wyraźnie wskazuje na to, że to jest ostrzeżenie - dodał prof. gen. Pacek. Jego zdaniem, Rosjanie od dłuższego czasu grożą Zachodowi w mało zawoalowany sposób . Gdybyśmy dzisiaj pozbierali wszystkie wypowiedzi ministra Ławrowa, Miedwiediewa, Putina, dowódców, różnego typu urzędników, przewodniczącego Dumy, skierowane wobec państw zachodnich i spisali to na kilku stronach, wystarczyłoby to już do przygotowania wojny obronnej na Zachodzie - powiedział Pacek.

Generał mówił też, że cel Amerykanów w kontekście wojny na Ukrainie jest długofalowy: Amerykanie dążą do całkowitego, strategicznego pokonania Rosji, nie tylko teraz na Ukrainie po to, żeby jak najszybciej zażegnać konflikt, ale takiego pokonania Federacji Rosyjskiej, które spowoduje że ani za 5 ani za 10 czy 15 lat nie podniosą głowy i ręki także przeciw jakiemukolwiek państwu. To oznacza działanie nie tylko wojenne. To oznacza skuteczność sankcji, izolację Rosji. To jest poważna gra obliczona na długi czas.

