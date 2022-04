Prezydent Rosji Władimir Putin nakazał wstrzymanie szturmu na zakłady Azowstal w Mariupolu. To reakcja na zapewnienia ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu, że miasto zostało zdobyte przez Rosjan.

Zdjęcia satelitarne wcześniejszych uderzeń rosyjskiego wojska na Azowstal / RUSSIAN DEFENSE MINISTRY PRESS SERVICE/HANDOUT / PAP/EPA

W fabryce Azowstal broniło się ok. 2 tys. ukraińskich żołnierzy, w tym członkowie Pułku Azow. Według ukraińskich władz schronienie znalazło tam też ponad tysiąc cywilów.

Rano minister obrony Rosji Siergiej Szojgu oznajmił, że miasto zostało zdobyte. Wtedy Władimir Putin oznajmił, że nakazuje wstrzymanie szturmu na Azowstal. Fabryka ma być natomiast blokowana. Uważam szturm za niepotrzebny. Nakazuję go odwołać - oświadczył Putin podczas narady na Kremlu.

Putin stwierdził, że jego celem jest oszczędzenie życia rosyjskich żołnierzy. Nie ma potrzeby, by wchodzić do tych katakumb i się czołgać - mówił. Zablokujcie strefę przemysłową tak, by nawet mucha nie mogła się przecisnąć - dodał.

Wezwał też ukraińskich żołnierzy w Azowstalu do poddania się. Zapewnił, że będą traktowani z szacunkiem i zostanie im zapewniona pomoc medyczna.

Wcześniej o tym, że Mariupol i Azowstal dziś upadną mówił przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow. Przed obiadem albo po obiedzie Azowstal będzie pod kontrolą rosyjskich oddziałów - oświadczył Kadyrow , który jest uważany za bliskiego sojusznika Putina.

Mariupol jest oblężony przez Rosjan od początku marca. W mieście trwają ciągłe ostrzały i bombardowania. Sytuacja cywilów jest katastrofalna - według ostrożnych szacunków mogło tam już zginąć ponad 20 tys. osób.

Zdobycie Mariupola, portu nad Morzem Azowskim, umożliwiłoby Rosjanom stworzenie korytarza lądowego do okupowanego Krymu, a także miałoby dla nich ogromne znacznie propagandowe. Zajęcie miasta pozwoliłoby też Kremlowi uwolnić znaczne siły do szerokiej ofensywy w pozostałej części Donbasu.