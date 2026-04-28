Policja rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za przemyt niemal siedmiu ton narkotyków. W ręce funkcjonariuszy wpadła obywatelka Wenezueli oraz trzech Polaków. W akcji uczestniczyli kontrterroryści i straż graniczna. Zatrzymani odpowiedzą za udział w zbrojnej grupie przestępczej oraz przemyt kokainy i ketaminy.

Do zatrzymań doszło na terenie Mazowsza oraz województwa łódzkiego.

W działaniach uczestniczyli policjanci, kontrterroryści oraz funkcjonariusze Straży Granicznej.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, w powiecie pruszkowskim zatrzymano 45-letniego mężczyznę, który wychodził z podziemnego garażu, a także 30-letnią obywatelkę Wenezueli.

Kolejny podejrzany, 40-latek, został zatrzymany podczas następnej akcji na Mazowszu. Funkcjonariusze działali też w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego - tam zatrzymali 32-latka.

Broń, amunicja i gotówka

Funkcjonariusze nie ograniczyli się jedynie do zatrzymań. W trakcie przeszukań natrafili na trzy sztuki broni palnej oraz 250 sztuk amunicji.

Zabezpieczono także znaczną sumę pieniędzy w gotówce.

Zatrzymani mężczyźni trafili do aresztu. Usłyszeli zarzuty przemytu blisko 7 ton narkotyków – kokainy i ketaminy – oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym.

Obywatelkę Wenezueli przekazano strażnikom granicznym. Jak poinformowano, kobieta zostanie deportowana.