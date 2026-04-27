Polska i Ukraina zbudują wspólną armadę dronową, łącząc polskie finansowanie z ukraińskim doświadczeniem frontowym – zapowiedzieli w poniedziałek premier Polski Donald Tusk i premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Wsparciem dla projektu ma być też unijny fundusz obronny. Projekt opiera się na unikatowym know-how Ukrainy, która od 50 miesięcy odpiera rosyjską agresję.

Premier Donald Tusk / Darek Delmanowicz / PAP

Plan budowy polskiej armady dronowej

Premier Donald Tusk uczestniczył w poniedziałek wraz z premier Ukrainy Julią Swyrydenko w konferencji dot. bezpieczeństwa i obronności Road to URC - "Security and Defence Dimension" w Rzeszowie. Polityk zapowiedział, że polski plan budowy armady dronowej będzie wspierany przez ukraińskie kompetencje i myśl techniczną.

Dzisiaj zaczynamy ten wielki projekt armady dronów. Polska musi mieć swoją nowoczesną armadę dronową, tak abyśmy mogli nie tylko dzisiaj pomagać Ukrainie, ale żebyśmy z pełnym przekonaniem mogli powiedzieć Polkom i Polakom, że jesteśmy bezpieczni - zapowiedział w poniedziałek premier Donald Tusk podczas konferencji.

Z wielką satysfakcją mogę dzisiaj ogłosić, że polski plan budowy armady dronowej będzie planem, który będzie wspierany także przez myśl techniczną, kompetencje dronowe naszych ukraińskich przyjaciół. Będziemy inwestowali w to wspólne pieniądze europejskie, polskie i tak jak powiedziałem, kompetencje i zdolności Ukrainy - dodał szef rządu.

Dla mnie jest bardzo ważne, aby te tragiczne, równocześnie imponujące doświadczenia Ukrainy w konfrontacji z Rosją stały się także częścią polskiego know-how, jak bronić polskiego nieba - mówił premier Donald Tusk na konferencji.

Podkreślił, że tylko bezpieczna Ukraina, Polska i Europa będzie w stanie sprostać zadaniu, jakim jest odbudowa kraju po zniszczeniach wojennych. Ocenił też, że to właśnie Ukraina okazała się być partnerem dla państw chcących bronić swojej przestrzeni powietrznej - dzięki, jak mówił, "specyficznemu, unikatowemu know-how, jak się bronić dzisiaj i jutro przed atakami z powietrza".

"Stoimy ramię w ramię w walce o wolność i pokój"

Obecna w Rzeszowie premier Ukrainy Julia Swyrydenko wskazała Polskę jako kluczowego partnera strategicznego. Zaznaczyła, że ukraińskie systemy zmieniają naturę wojny Rosji przeciw Ukrainie.

Jesteśmy w stanie niszczyć czołgi, niszczyć drogie systemy, drony, to nasza rzeczywistość - powiedziała Swyrydenko.

Wyraziła też nadzieję, że współpraca Polski i Ukrainy w zakresie technologii dronowych wzmocni oba kraje i zapewni bezpieczeństwo.

Nie musimy wyjaśniać tutaj, na czym polega rosyjska agresja. Stoimy tutaj ramię w ramię w walce o wolność i pokój. Nasze możliwości obronne to część planu odbudowy kraju. Skupiamy się na integracji w ramach Unii Europejskiej oraz odbudowie kapitału ludzkiego - mówiła premier Ukrainy.

Podziękowała Polakom za przyjęcie miliona uchodźców i wsparcie polityczne. Przypomniała też, że Rzeszów jako pierwsze miasto otrzymał honorowy tytuł Miasto Ratownik.

Polska planuje wykorzystać ukraińskie doświadczenia frontowe

Ukraina stanowi obecnie unikalny poligon doświadczalny ze względu na bezpośredni kontakt z obcą armią - podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, który również był obecny na rzeszowskiej konferencji.

Wiceszef MON zadeklarował, że Polska planuje wykorzystać ukraińskie doświadczenia frontowe do testowania sprzętu oraz budowy wspólnego potencjału przemysłowego. To jest prawdziwy obraz tego, co działa, a co nie działa - wskazał wiceminister.

Jak ma wyglądać współpraca militarna?

Inną, ważną częścią partnerstwa polsko-ukraińskiego ma być wymiana technologii. Tomczyk wskazał firmę WB Electronics jako przykład podmiotu już współpracującego z Ukrainą. Zaznaczył jednak, że istotne jest zwiększenie skali takich działań.

Resort chce wypracować model oparty na symbiozie i budowie wspólnej przewagi technologicznej. Jednocześnie zachowany ma być priorytet wsparcia dla walczącego sąsiada.

Wiceszefa MON zapytano o możliwość wspólnej produkcji dronów na terytorium Polski. Tomczyk potwierdził, że istnieje taka opcja. Zaznaczył, że wymaga to konkretnego modelu współpracy, który przyniesie korzyści obu państwom oraz uwzględni potrzeby Ukrainy jako kraju wymagającego pomocy militarnej.

Perspektywa odbudowy Ukrainy

Wydarzenie w stolicy Podkarpacia jest etapem przygotowań do czerwcowej konferencji o odbudowie Ukrainy organizowanej w Gdańsku. Przedstawiciele ministerstwa oraz przemysłu szukają obecnie projektów wojskowych, które można realizować wspólnie, uwzględniając aktualną sytuację frontową.

W Rzeszowie, obok paneli poświęconych cyberbezpieczeństwu i rozwiązaniom dual-use (podwójnego zastosowania), od niedzieli działa strefa Expo. Ponad 120 wystawców z kilkunastu krajów prezentuje nowoczesne technologie obronne, co ma sprzyjać budowaniu międzynarodowych partnerstw przemysłowych i kapitałowych w odpowiedzi na wyzwania współczesnego pola walki.