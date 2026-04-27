Bezzałogowiec uderzył w kompleks Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej - podaje Reuters, powołując się na przedstawicieli instytucji. Zginął jeden z pracowników.

"Pracownik ukraińskiej elektrowni jądrowej w Zaporożu, kontrolowanej przez siły rosyjskie, zginął w wyniku ataku ukraińskiego drona" - takie informacje przekazało kierownictwo wyznaczone przez mających kontrolę nad elektrownią Rosjan.

"Kierowca zginął dzisiaj, gdy dron ukraińskich sił zbrojnych uderzył w dział transportu elektrowni jądrowej w Zaporożu"- przekazano we wpisie opublikowanym na Telegramie.

Wczoraj, w przemówieniu z okazji 40. rocznica katastrofy w Czarnobylu, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przypominał, że Rosjanie z Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej zrobili "narzędzie wojny". "Z jej terenu przeprowadzają ataki na nasze miasta i wsie, przechowują tam broń, amunicję i sprzęt wojskowy, zaminowali jej obwód i skutecznie trzymają nasze miasto Enerhodar jako zakładnika" - podkreślił.

Ukraiński prezydent podał, że siłownia wskutek prowadzonych w jej pobliżu działań zbrojnych wielokrotnie na pewien czas traciła zewnętrzne zasilanie. "Gdy świat ma do czynienia z Rosją, wszyscy muszą zrozumieć, że mają do czynienia z całkowicie nieodpowiedzialną - a w wielu aspektach po prostu lekkomyślną - siłą, którą naprawdę trzeba ograniczyć dla dobra bezpieczeństwa nas wszystkich" - zaznaczył.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa w Enerhodarze na południowym wschodzie Ukrainy, największy tego typu obiekt w Europie, jest okupowana przez Rosję od marca 2022 roku. Rosyjskie siły wielokrotnie ostrzeliwały teren elektrowni, stwarzając zagrożenie o trudnych do przewidzenia konsekwencjach.