Mieszkańcy Białegostoku mogą już korzystać z nowoczesnego urzędomatu, który umożliwia odbiór dowodu rejestracyjnego auta lub trzeciej tablicy rejestracyjnej przez całą dobę. To innowacyjne rozwiązanie ma ułatwić życie osobom, które nie mogą odwiedzić urzędu w standardowych godzinach pracy. Jak to działa?

Przy urzędzie miejskim w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, stanął urzędomat czynny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Urządzenie pozwala mieszkańcom na odbiór dowodów rejestracyjnych, wtórników tych dokumentów oraz trzeciej tablicy rejestracyjnej, na przykład do przyczepek.

Jak działa urzędomat?

Aby skorzystać z urzędomatu, podczas składania wniosku o rejestrację pojazdu lub wymianę dokumentów należy zadeklarować chęć odbioru dokumentów właśnie w tym urządzeniu.

Po przygotowaniu dokumentów, mieszkaniec otrzyma SMS z kodem odbioru ważnym przez 48 godzin. Kod ten należy wpisać w urzędomacie, a następnie złożyć podpis potwierdzający odbiór dokumentów. Dopiero wtedy skrytka się otworzy.

"Godziną odebrania dokumentu jest godzina otwarcia skrytki" - wyjaśnia Dorota Polkowska, dyrektorka departamentu obsługi mieszkańców w urzędzie miejskim w Białymstoku. Jeśli dokument nie zostanie odebrany w ciągu 48 godzin, wraca do urzędu i można go odebrać w tradycyjny sposób, w okienku.



Miasto zapewnia, że odbiór dokumentów z urzędomatu jest w pełni bezpieczny. Skrytkę może otworzyć wyłącznie osoba uprawniona, która otrzymała kod i złożyła odpowiedni podpis. Urzędomat został również przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.



Plany na przyszłość

Władze miasta zapowiadają, że w przyszłości lista dokumentów możliwych do odbioru przez urzędomat może się poszerzyć. Rozważane jest wprowadzenie możliwości odbioru prawa jazdy. Jednak - jak podkreśla Dorota Polkowska - nie będzie możliwości odbioru w ten sposób dowodów osobistych.



Zakup urzędomatu kosztował miasto 160 tysięcy złotych. Pierwsze osoby już złożyły wnioski o odbiór dokumentów w ten sposób, choć jeszcze nikt nie odebrał ich za pośrednictwem nowego urządzenia.

Miasto liczy, że innowacyjne rozwiązanie spotka się z zainteresowaniem mieszkańców i ułatwi im załatwianie urzędowych spraw.