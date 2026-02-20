​Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy z Rosją w sprawach wojskowych mają konstruktywny charakter, jednak w kwestiach terytorialnych - dotyczących m.in. Donbasu - nie odnotowano żadnego postępu. Zełenski wyraził nadzieję, że w lutym uda się zorganizować kolejną rundę negocjacji pokojowych.

Zełenski: Brak postępów w kwestiach terytorialnych w rozmowach z Rosją (Zdjęcie ilustracyjne) / Office of the President of Ukraine/ABACAPRESS.COM / East News

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmowy z Rosją w sprawach wojskowych są konstruktywne, ale nie ma postępów w kwestiach terytorialnych.

Ukraina liczy na kolejną rundę negocjacji pokojowych.

Jednym z priorytetów pozostaje kontynuacja wymiany jeńców wojennych.

Jeśli chodzi o kierunek wojskowy, a konkretnie o podgrupę wojskową, uważam, że istnieje podejście konstruktywne.(...) W podgrupie politycznej ponownie pojawiły się wrażliwe kwestie dotyczące wschodu Ukrainy: sprawa Donbasu, kwestia terytoriów. Na razie nie znaleziono tu konstruktywnych rozwiązań. To, że obecnie nikt nie dostrzega pozytywnych sygnałów w sprawach terytorialnych, jest faktem i musimy to przyznać - powiedział Zełenski dziennikarzom po naradzie z zespołem negocjacyjnym.

Liczymy, że już w najbliższym czasie, w lutym, uda się zorganizować kolejną rundę rozmów i że może ona okazać się rzeczywiście owocna. Ukraińskie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania przed kolejnym spotkaniem są gotowe - zaznaczył, dodając, że priorytety dla ukraińskiej delegacji na następne spotkanie, także z udziałem USA, zostały już określone.

Pracujemy dalej również nad gotowością liderów do spotkania się i rozwiązania kwestii, których na razie nie udaje się rozstrzygnąć na poziomie zespołów. To właśnie format przywódców może w dużej mierze okazać się decydujący i Ukraina jest gotowa na taki format - wyjaśnił Zełenski.

Podkreślił, że ukraiński zespół ma zapewnić warunki do osiągnięcia postępu w kwestiach humanitarnych. Wymiany jeńców wojennych muszą być kontynuowane. Oczekujemy, że wymiana stanie się możliwa w najbliższym czasie - dodał ukraiński prezydent.

Wojna w Ukrainie / Michał Czernek / PAP

Rozmowy w Genewie

W środę w Genewie zakończyły się dwudniowe rozmowy przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji na temat porozumienia pokojowego. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Szwajcarii. Szef ukraińskiej delegacji Rustem Umierow, który jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy, oświadczył po spotkaniu, że drugi dzień rozmów, prowadzonych za pośrednictwem strony amerykańskiej, przyniósł postęp.