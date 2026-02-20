Jak cztery lata wojny za naszą wschodnią granicą zmieniły Polskę? Czy jesteśmy dziś bezpieczniejsi? Jaką cenę zapłaciliśmy jako państwo i społeczeństwo? Na jakim etapie są zbrojenia polskiej armii? Czy mamy realną szansę na wzięcie udziału w odbudowie Ukrainy? M.in. o to Piotr Salak zapyta w Debacie Radia RMF24 i Faktów RMF FM "4 lata od agresji Rosji na Ukrainę. Jak ta wojna zmieniła Polskę?". Zapraszamy we wtorek (24 lutego) o godz. 9:00.

/ Grafika RMF FM

Cztery lata temu Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę. 24 lutego 2022 roku zmienił nie tylko bieg historii naszego regionu, ale także codzienne życie milionów Polaków. Bezpieczeństwo, gospodarka, energetyka, polityka międzynarodowa - skutki tej wojny odczuwamy do dziś. W specjalnej debacie Radia RMF24 i Faktów RMF FM spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak cztery lata wojny za naszą wschodnią granicą zmieniły Polskę? Czy jesteśmy dziś bezpieczniejsi? Jaką cenę zapłaciliśmy jako państwo i społeczeństwo? W debacie nie zabraknie trudnych pytań o zbrojenia polskiej armii. Debatę poprowadzi dziennikarz RMF FM Piotr Salak. Gośćmi będą:

Wojciech Konończuk, dyrektor Ośrodek Studiów Wschodnich - ekspert od polityki wschodniej, który oceni geopolityczne konsekwencje konfliktu i miejsce Polski w nowej architekturze bezpieczeństwa Europy.

Piotr Arak, główny ekonomista VeloBank, współtwórca Polskiego Instytutu Ekonomicznego - porozmawiamy m.in. o kosztach wojny, wpływie sankcji, napływie uchodźców i zmianach w polskiej gospodarce.

Gen. Tomasz Drewniak, pilot, były Inspektor Sił Powietrznych - zapytamy m.in. o modernizację polskiej armii, wnioskach dla wojska i realnym poziomie naszego bezpieczeństwa.

Zapraszamy we wtorek (24 lutego) o godz. 9:00. Słuchajcie nas w Faktach RMF FM, w internetowym Radiu RMF24 oraz oglądajcie na kanale YouTube RMF24