„Fjord” Cristiana Mungiu otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego filmu podczas sobotniej gali zamknięcia 79. festiwalu w Cannes.

"Fjord" to opowieść o dwóch rodzinach żyjących w małej wiosce w Norwegii - jedna jest norweska od pokoleń, drugą tworzy religijna para migrantów.

"Początkowa bliskość szybko znika, gdy rodziny zaczynają dostrzegać między sobą coraz więcej różnic obyczajowych i kulturowych. Cichy konflikt wkrótce przeradza się w kryzys moralny i emocjonalny, z którego nie ma dobrego wyjścia" - można przeczytać w opisie dystrybutora Gutek Film.

Obraz Mungiu był jednym z 22 dzieł prezentowanych w konkursie głównym. O statuetkę konkurował m.in. z "Historiami równoległymi" Asghara Farhadiego, "Gentle Monster" Marie Kreutzer, "Bitter Christmas" Pedro Almodóvara, "Sheep in the Box" Hirokazu Koreedy oraz "All of a Sudden" Ryusuke Hamaguchiego.