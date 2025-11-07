Od dzisiaj Rosjanie nie będą mogli się ubiegać o wizy Schengen wielokrotnego wyjazdu. Bruksela zaostrzyła reguły. Decyzja ta zapadła, jak wyjaśnił rzecznik Komisji Europejskiej Markus Lammert, "w kontekście wzrastającego ryzyka dla bezpieczeństwa w związku z wojną Rosji na Ukrainie, wykorzystywaniem migrantów jako broni, aktów sabotażu oraz oszustw wizowych". W jaki sposób Rosjanie odczują tę decyzję?
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl
"Rozpoczynanie wojny i oczekiwanie swobodnego przemieszczania się po Europie jest trudne do uzasadnienia" - przekazała na portalu społecznościowym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas - "UE zaostrza przepisy wizowe dla obywateli Rosji w związku z ciągłymi zakłóceniami spowodowanymi przez drony i sabotażem na terytorium Europy. Podróżowanie do UE to przywilej, a nie coś oczywistego" - zaznaczyła komisarz.