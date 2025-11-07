Co ta decyzja oznacza dla Rosjan?

Rosjanin nie będzie już mógł na podstawie jednej wizy polecieć do Paryża na zakupy, potem wrócić do Moskwy i za parę tygodni polecieć np. nad morze do Włoch.

Teraz będzie musiał się starać za każdym razem o osobną wizę wjazdową. Jednak jak ustaliła dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, nie będzie zakazu przemieszczania się w celach turystycznych bezpośrednio np. z Francji do Włoch.

Nowe restrykcje utrudnią jednak podróże oligarchom, którzy robią częste wypady na zachód - przekazał RMF FM unijny dyplomata.

Zwolnieni z restrykcji będą rosyjscy dysydenci lub osoby mające unijne obywatelstwa, lub rodzinę w którymś z krajów Unii.

To już kolejne utrudnienia, które wprowadza UE. Po wybuchu wojny Wspólnota zawiesiła ułatwienia wizowe dla Rosjan, a ostatnio ograniczyła możliwość swobodnego przemieszczania się rosyjskim dyplomatom. Rosyjscy dyplomaci mają obowiązek informowania z 24-godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze udania się do innego kraju UE niż ten, w którym rezydują.

Liczba wydawanych wiz Schengen spadła z 4 milionów w 2019 do 500 tys. w 2023 roku.