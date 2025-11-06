Unia Europejska przygotowuje się do wprowadzenia kolejnych, zdecydowanych ograniczeń dla obywateli Rosji. Nowe przepisy oznaczają koniec wydawania wielokrotnych wiz Schengen dla Rosjan. Zdecydowana większość wnioskodawców będzie mogła liczyć wyłącznie na wizy jednokrotnego wjazdu, a wyjątki przewidziano jedynie w szczególnych przypadkach humanitarnych lub dla osób posiadających również obywatelstwo państw członkowskich UE.

Koniec z wielokrotnymi wizami Schengen (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Jak podaje Politico, decyzja ta wpisuje się w szerszą strategię Unii Europejskiej, mającą na celu dalsze izolowanie Rosji w odpowiedzi na trwającą wojnę w Ukrainie. Od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku, Bruksela systematycznie zaostrza politykę wizową wobec obywateli Federacji Rosyjskiej. Już pod koniec 2022 roku zawieszono umowę o ułatwieniach wizowych z Moskwą, co znacząco utrudniło proces uzyskiwania wiz do krajów strefy Schengen.

Niektóre państwa członkowskie, w szczególności kraje bałtyckie, poszły jeszcze dalej, wprowadzając całkowite zakazy wjazdu lub bardzo surowe ograniczenia dla Rosjan. Jednak, zgodnie z unijnym prawem, wydawanie wiz pozostaje w gestii poszczególnych państw, co uniemożliwia wprowadzenie ogólnoeuropejskiego zakazu wjazdu dla obywateli Rosji.

Mimo restrykcji, w 2024 roku ponad pół miliona Rosjan otrzymało wizy Schengen - to znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, choć wciąż daleko do poziomu sprzed wojny, kiedy to w 2019 roku wydano ponad 4 miliony takich dokumentów.

Wśród krajów, które najchętniej wydają wizy Rosjanom, znajdują się Węgry, Francja, Hiszpania i Włochy.

Nowe, zaostrzone zasady mają na celu dalsze ograniczenie liczby Rosjan podróżujących do Unii Europejskiej. Zmiany te są częścią szerszego pakietu działań, które mają utrudnić obywatelom Rosji dostęp do krajów UE oraz zminimalizować ryzyko związane z działalnością wywiadowczą i innymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa wspólnoty.

W ramach 19. pakietu sankcji, Unia Europejska planuje także wprowadzenie nowych ograniczeń dla rosyjskich dyplomatów. Będą oni zobowiązani do wcześniejszego informowania państw członkowskich o zamiarze podróżowania po strefie Schengen. Ma to stanowić odpowiedź na coraz bardziej agresywne działania rosyjskich służb wywiadowczych na terenie Europy.

W najbliższym miesiącu Komisja Europejska ma przedstawić nową strategię wizową dla całej Unii, która określi wspólne wytyczne dotyczące polityki wizowej wobec państw uznawanych za wrogie. W dokumencie znajdą się zalecenia dotyczące zaostrzania kryteriów przyznawania wiz, w szczególności dla obywateli Rosji oraz innych krajów, których działania są postrzegane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej.