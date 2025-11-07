"Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów" - mówi w opublikowanym w piątek wideo na platformie X Donald Tusk. Szef rządu w ten sposób skomentował niepodpisanie przez Karola Nawrockiego 136 promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Jak zaznaczył premier, nie wie dlaczego.

Donald Tusk / Wojciech Olkusnik/East News/ / East News

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców z kontrwywiadu wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - mówi szef polskiego rządu w wideo opublikowanym na platformie X.

Tego typu wnioski płyną do Kancelarii Prezydenta przed każdym 11 listopada, czyli świętem niepodległości. Pierwsze stopnie oficerskie otrzymują wtedy młode osoby po studiach i kurach oficerskich.

Ci młodzi ludzie nie idą tam dla kariery, to są patrioci - powiedział Donald Tusk. Szef rządu przekazał, że osoby te w tym roku nie dostaną tych promocji i że nie wie z jakiego powodu. Uznał, że jest to krok prezydenta w walce z polskim rządem.

Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów - kończy premier.