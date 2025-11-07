Obywatel Rosji Daniil Muchametov otrzymał wezwanie do odbycia obowiązkowej służby wojskowej. Zamiast jednak podporządkować się rozkazowi, postanowił zaryzykować wszystko i uciec z kraju, by nie zostać wysłanym na front wojny w Ukrainie. 21-latek zdecydował się desperacki ruch – w środku nocy wyskoczył z pędzącego pociągu. Choć ucieczka się udała, to cała historia może nie mieć szczęśliwego finału.
- Daniil Muchametov otrzymał wezwanie do wojska w Rosji w marcu 2025 roku.
- Aby nie zostać wysłanym na front, postanowił uciec.
- 21-latek wyskoczył z pociągu jadącego przez Litwę w środku nocy, ryzykując życie, by uniknąć wcielenia do armii.
- Litewskie służby rozpoczęły wielką akcję poszukiwawczą, ale Daniilowi udało się uciec przez Łotwę i Estonię aż do Finlandii.
- W Finlandii złożył wniosek o azyl, który został odrzucony - powinien był to zrobić w pierwszym kraju UE, czyli na Litwie.
- Muchametov obawia się deportacji na Litwę, skąd może trafić z powrotem do Rosji i ponieść surowe kary za uchylanie się od wojska i próbę uzyskania azylu.
- Bądź na bieżąco! Po więcej ciekawych treści zajrzyj na stronę główną RMF24.pl
Historię Muchametova opisuje poratl lrt.lt.
Wszystko zaczęło się w marcu 2025 roku, kiedy Daniil otrzymał wezwanie do stawienia się w wojskowej komisji poborowej w Domodiedowie, niedaleko Moskwy. Jak sam przyznaje, nie widział dla siebie innej drogi, jak tylko ucieczkę z Rosji. Sam fakt otrzymania wezwania oznaczał automatyczny zakaz opuszczania kraju. Daniil musiał więc działać pod presją czasu i w tajemnicy.
Zdecydował się na nietypowy plan - kupił bilet na pociąg relacji Smoleńsk-Kaliningrad. Trasa ta prowadzi przez terytorium Białorusi i Litwy, jednak pociąg nie zatrzymuje się na terenie Unii Europejskiej. To właśnie w trakcie przejazdu przez Litwę, Daniil podjął decyzję, która mogła kosztować go życie - wyskoczył z pędzącego pociągu w środku nocy.
Moja jedyna myśl wtedy brzmiała: "Oby tylko się nie zabić" - wspomina Daniil. Pociąg poruszał się z prędkością 40-45 km/h, a wokół panowała ciemność. Skok był aktem desperacji, ale dla młodego Rosjanina był to jedyny sposób, by uniknąć wcielenia do armii.