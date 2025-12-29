Przydacz: Proszę się nie boczyć

Na ten wpis zareagował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.

"Aby nie dać się podzielić, konieczna jest także bieżąca wymiana informacji, Panie Premierze. Czy możemy liczyć, że zacznie Pan w końcu wysyłać do KPRP notatki ze swoich spotkań międzynarodowych? Od wielu miesięcy Pan tego nie robi. Podobno MSZ również na to narzeka. Proszę się nie boczyć. Bezpieczeństwo Rzeczypospolitej wymaga od Pana minimalnej woli współpracy" - napisał.

Wiceszef MSZ o telefonie do prezydenta, a nie do premiera

O niedzielnym spotkaniu mówił dziś w TVP Info wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki. Zapytany, czy resort spraw zagranicznych był zaskoczony, że do udziału w tej wideokonferencji zaproszono prezydenta Nawrockiego, a nie premiera Donalda Tuska, Bosacki odpowiedział, że nie nazwałby tego zaskoczeniem. Jeśli chodzi o Amerykanów, to już nie pierwszy raz, tylko trzeci bodaj - dodał.

Natomiast z całą pewnością to wymaga po naszej stronie dużo większej i lepszej koordynacji niż do tej pory. Do soboty wieczór to Donald Tusk brał udział we wszystkich przygotowaniach do tego szczytu na Florydzie, to on rozmawiał z Zełenskim i z kilkoma innymi przywódcami europejskimi, a w ostatniej chwili Amerykanie zadzwonili do prezydenta, a nie do premiera - powiedział Bosacki.

Wiceszef MSZ został też zapytywany, czy MSZ otrzymało notatkę z udziału prezydenta Nawrockiego w niedzielnej telekonferencji.



Mamy nadzieję, że dzisiaj taka notatka do nas trafi. Trudno sobie wyobrazić inaczej, skoro to były rzeczywiście bardzo ważne rozmowy. Ta wideokonferencja, chociaż krótka, była też ważna, bo poinformowano liderów europejskich o tym, o czym rozmawiali Zełenski z Trumpem - powiedział Bosacki.

Komunikat Kancelarii Prezydenta

Karol Nawrocki / Wojciech Olkuśnik / East News

W komunikacie na platformie X Kancelaria Prezydenta napisała, że podczas wideokonferencji "omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie".



Kancelaria przekazała też, że prezydent Nawrocki podkreślił duże zaangażowanie Trumpa w proces pokojowy i podziękował za rozmowę.

"Zaznaczył, że od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę lotnisko Rzeszów-Jasionka służy jako hub dla ponad 90 proc. pomocy dla Ukrainy. Stąd pozycja Polski w momencie podpisania porozumienia pokojowego będzie kluczowa" - podkreśliła KPRP.

