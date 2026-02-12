"Połączenie Polska-Szwecja jest chwilowo wyłączone ze względu na usterkę" - informują w komunikacie Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Spółka zaznacza, że nic nie wskazuje na to, by awaria była spowodowana celowym działaniem.

Awaria podwodnego kabla łączącego Polskę ze Szwecją (zdjęcie ilustracyne) / Shutterstock

W środę wieczorem doszło do awarii połączenia SwePol Link, linii kablowej prądu stałego łączącej Polskę i Szwecję.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podkreślają, że nic nie wskazuje na to, by awaria była spowodowana celowym działaniem.

Czym dokładnie jest SwePol Link? Kiedy jest planowane jego ponowne uruchomienie? Szczegóły w poniższym artykule.

Do awarii podwodnego kabla wysokiego napięcia prądu stałego pomiędzy Polską a Szwecją, mogącego przesyłać moc o wartości 600 MW przy napięciu 450 kV, doszło w środę wieczorem - informuje Reuters.

W czwartkowym komunikacie Polskie Sieci Elektroenergetyczne, operator elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce, podają, że awaria połączenia ze Szwecją nie ma wpływu na bezpieczeństwo systemu.

"Połączenie Polska-Szwecja jest chwilowo wyłączone ze względu na usterkę. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie i spełnione są wszystkie kryteria bezpieczeństwa" - zaznaczono.

Spółka podkreśla, że nic nie wskazuje na to, by awaria była spowodowana celowym działaniem. "Trwa przygotowanie do naprawy uszkodzonego elementu" - poinformowano.

Zgodnie z danymi rynkowymi NordPool, podwodny kabel przestał działać przed godz. 20:00 czasu polskiego w środę, a aktualnie przewidywany termin ponownego jego uruchomienia to północ z piątku na sobotę.

Czym jest połączenie SwePol Link?

SwePol Link to podmorska linia energetyczna, która łączy Polskę ze Szwecją, umożliwiając przesył energii elektrycznej pomiędzy tymi dwoma krajami. Kabel ten biegnie po dnie Morza Bałtyckiego na długości ponad 200 kilometrów, łącząc stację elektroenergetyczną w okolicach Słupska w Polsce ze szwedzką stacją w pobliżu Karlshamn. SwePol Link został uruchomiony w 2000 roku i od tego czasu stanowi jedno z najważniejszych połączeń energetycznych w regionie.

Połączenie to ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i Szwecji. Dzięki niemu możliwy jest import i eksport energii elektrycznej, co pozwala na lepsze zarządzanie zasobami oraz reagowanie na ewentualne niedobory prądu w jednym z krajów. SwePol Link wspiera także integrację rynków energii w Europie, umożliwiając swobodny przepływ energii i przyczyniając się do stabilizacji cen.

Właścicielami i operatorami połączenia są Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz szwedzka spółka Svenska Kraftnät.