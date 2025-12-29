Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w telekonferencji europejskich przywódców z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformowała w niedzielę wieczorem kancelaria prezydenta. Nawrocki wskazał na kluczową rolę Polski w momencie podpisania pokoju.

  • Spotkanie Trumpa i Zełenskiego odbyło się w niedzielę na Florydzie, a głównym tematem była możliwość zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
  • Prezydent Nawrocki podkreślił kluczową rolę Polski w procesie pokojowym oraz znaczenie lotniska Rzeszów-Jasionka jako głównego hubu pomocy dla Ukrainy.
"Omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie" - poinformowała na platformie X KPRP.

Kancelaria przekazała też, że prezydent Nawrocki podkreślił duże zaangażowanie Trumpa w proces pokojowy i podziękował za rozmowę. "Zaznaczył, że od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę lotnisko Rzeszów-Jasionka służy jako hub dla ponad 90 proc. pomocy dla Ukrainy. Stąd pozycja Polski w momencie podpisania porozumienia pokojowego będzie kluczowa" - podkreśliła KPRP.

KPRP zwróciła także uwagę, że rozmowa ta pokazała, iż wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa w regionie muszą zapadać w gronie wszystkich zainteresowanych stron. "Determinacja strony amerykańskiej i jedność stanowiska państw europejskich daje realną szansę na zakończenie wojny wywołanej przez Federację Rosyjską" - dodano.

Trump: Jesteśmy coraz bliżej porozumienia

Rozmowy Trump - Zełenski odbyły się w niedzielę w prywatnej posiadłości prezydenta USA na Florydzie Mar-a-Lago.

Na konferencji po spotkaniu Trump i Zełenski ogłosili, że podczas swojej rozmowy poczynili postępy w kierunku zakończenia wojny.

Jesteśmy coraz bliżej porozumienia, może nawet bardzo blisko - powiedział Trump. Ocenił, że uzgodnione zostało ok. 95 proc. kwestii, choć przyznał, że wciąż pozostały "jedna-dwie bardzo drażliwe kwestie", w tym sprawa pozostałych nieokupowanych terytoriów Ukrainy w Donbasie. Sugerował przy tym, że Ukraina powinna oddać nieokupowane terytoria, zanim przejmie je Rosja.

Te ziemie mogą zostać zajęte w ciągu kilku najbliższych miesięcy, dlatego lepiej zawrzeć umowę już teraz - ocenił.

Co z gwarancjami bezpieczeństwa?

Zapowiedział, że będzie kontynuował rozmowy z Ukrainą przez następne tygodnie. Zełenski stwierdził, że 20-punktowy plan pokojowy jest w 90 proc. uzgodniony, gwarancje bezpieczeństwa USA dla Ukrainy w 100 proc., zaś europejskie gwarancje prawie w 100 proc., w tym w 100 proc. w wymiarze militarnym.

Pytany o to, czy obiecał gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, Trump odpowiedział twierdząco, lecz sugerował, że to Europa poniesie główny ich ciężar.

Telekonferencja z europejskimi przywódcami, w tym z prezydentem Nawrockim

Podczas ponad dwugodzinnego spotkania Trump i Zełenski połączyli się też z europejskimi przywódcami, wśród których był prezydent RP Karol Nawrocki. 

Pozostałymi uczestnikami byli prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, premier Włoch Giorgia Meloni, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.