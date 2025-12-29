Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w telekonferencji europejskich przywódców z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - poinformowała w niedzielę wieczorem kancelaria prezydenta. Nawrocki wskazał na kluczową rolę Polski w momencie podpisania pokoju.
- Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w telekonferencji europejskich przywódców z prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
- Spotkanie Trumpa i Zełenskiego odbyło się w niedzielę na Florydzie, a głównym tematem była możliwość zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie.
- Prezydent Nawrocki podkreślił kluczową rolę Polski w procesie pokojowym oraz znaczenie lotniska Rzeszów-Jasionka jako głównego hubu pomocy dla Ukrainy.
W niedzielę na Florydzie w USA odbyło się spotkanie Trumpa i Zełenskiego. Tematem było zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Po rozmowach obaj przywódcy przeprowadzili wideokonferencję z europejskimi liderami. Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
"Omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie" - poinformowała na platformie X KPRP.
Kancelaria przekazała też, że prezydent Nawrocki podkreślił duże zaangażowanie Trumpa w proces pokojowy i podziękował za rozmowę. "Zaznaczył, że od początku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę lotnisko Rzeszów-Jasionka służy jako hub dla ponad 90 proc. pomocy dla Ukrainy. Stąd pozycja Polski w momencie podpisania porozumienia pokojowego będzie kluczowa" - podkreśliła KPRP.