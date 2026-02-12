Piłkarze reprezentacji Polski poznali swoich grupowych rywali w nowej edycji Ligi Narodów. Zamiast w elicie, Biało-Czerwoni po raz pierwszy będą rywalizować w Dywizji B.

Robert Lewandowski i spółka wiedzą już, z kim zagrają w Dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów / Beata Zawadzka / East News

Wszystko jasne - piłkarska reprezentacja Polski w grupie 4. Dywizji B Ligi Narodów zagra z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją. Losowanie odbyło się w Brukseli przy okazji Kongresu UEFA.

Przypomnijmy, że Biało-Czerwoni do Dywizji B spadli - jeszcze pod wodzą Michała Probierza - jesienią 2024 roku, zajmując ostatnie miejsce w grupie, za Portugalią, Chorwacją i Szkocją, która podzieliła ich los w barażach.

Dłuższe "okienko reprezentacyjne"

Faza grupowa zostanie przeprowadzona jesienią tego roku (od września do listopada), ale nowością będzie dużo dłuższe "okienko reprezentacyjne" na przełomie września i października.

Przerwa w rozgrywkach krajowych potrwa wtedy trzy tygodnie, a drużyny narodowe rozegrają aż cztery kolejki (między 24 września a 6 października). Do tej pory istniały dwa oddzielne reprezentacyjne przerwy w obu tych miesiącach.

Faza grupowa Ligi Narodów zakończy się dwoma seriami spotkań w połowie listopada (12-14.11 i 15-17.11). Zwycięzca rozgrywek zostanie wyłoniony w turnieju finałowym na początku czerwca 2027 r.

Z czterech dotychczasowych edycji dwie, pierwszą i ostatnią, wygrała Portugalia, a takie sukcesy mają na koncie także Francja i Hiszpania.