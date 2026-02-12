Na ćwierćfinale zakończyła swój udział w turnieju WTA 1000 w Dausze Iga Świątek. Druga rakieta świata przegrała z Greczynką Marią Sakkari 6:2, 4:6, 5:7. Spotkanie o półfinał turnieju trwało dwie godziny i 30 minut.

Iga Świątek odpadła z turnieju w Dausze (zdjęcie poglądowe) / Hu Jingchen/Xinhua News/East News / East News

Świątek w Katarze była najwyżej rozstawioną tenisistką. To efekt rezygnacji z gry w WTA 1000 w Dausze lider światowej klasyfikacji Białorusinki Aryny Sabalenki.

W przeszłości Polka wygrywała ten turniej w latach 2022-2024. Poprzednią edycję zakończyła zaś na półfinale. Tym razem jednak zmagania w Katarze zakończyła na ćwierćfinale. Porażka z Greczynką zmienia także ogólny bilans rywalizacji między tenisistkami. Obie zawodniczki mają po cztery zwycięstwa.

To nie jedyna konsekwencja porażki Świątek. Przegrana z Sakkari może bowiem spowodować utratę drugiego miejsca w światowym rankingu. Jeśli Kazaszka Jelena Rybakina dotrze to finału, to w poniedziałkowym notowaniu wyprzedzi Polkę.

We wtorek w 2. rundzie Magdalena Fręch przegrała z Amerykanką Ann Li 3:6, 4:6. W poniedziałek natomiast w tej fazie odpadła Magda Linette, która przegrała z rozstawioną z numerem piątym Rosjanką Mirrą Andriejewą 6:7 (0-7), 1:6.

Wynik 1/4 finału: Maria Sakkari (Grecja) - Iga Świątek (Polska, 1) 2:6, 6:4, 7:5.