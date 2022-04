Rosjanie rozpoczęli szturm zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu. W kombinacie jest baza obrońców miasta - chroni się tam kilka tysięcy żołnierzy, ochotników, a także mieszkańców Mariupola. W nocy Rosjanie zniszczyli 12 bloków mieszkalnych w obwodzie ługańskim. "Rosyjskie siły najeźdźców rozpoczęły bitwę o Donbas, do której od dawna się szykują, ale Ukraina będzie się bronić" - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dziś znów nie zostaną otwarte korytarze humanitarne w Ukrainie. Najważniejsze wydarzenia związane z 55. dniem wojny w Ukrainie przedstawiamy w naszej relacji z 19.04.2022 r.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie rozpoczęli bitwę o Donbas .

W nocy Rosjanie zniszczyli 12 bloków mieszkalnych w obwodzie ługańskim.

W nocy w Kijowie zawyły syreny alarmowe.

Kilka eksplozji słychać było tej nocy w Mikołajewie. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.

Najważniejsze informacje nt. 54. dnia wojny w Ukrainie zebraliśmy w naszej relacji z 18.04.2022 r. i podsumowaniu dnia .

09:17

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy prawie 2,84 mln osób - poinformowała Straż Graniczna. W poniedziałek funkcjonariusze odprawili 20 tys. podróżnych, a we wtorek do godziny 7 rano - 5,8 tys. W poniedziałek z Polski do Ukrainy wyjechało 14,4 tys. osób.



09:11

09:00

Trwają prace nad embargiem na import rosyjskiej ropy naftowej do Unii Europejskiej - przekazał francuski minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. Dodał, że prezydent Francji Emmanuel Macron popiera takie rozwiązanie.

Mam nadzieję, że w nadchodzących tygodniach przekonamy naszych europejskich partnerów, by przestali importować ropę z Rosji - powiedział Le Maire na antenie radia Europe 1.



08:47

W nocy Rosjanie zniszczyli 12 bloków mieszkalnych w obwodzie ługańskim. Najwięcej zniszczeń jest w mieście Kremiennaja. Tam dwa bloki po ostrzale artyleryjskim - jak mówi szef ługańskiej administracji Sierhij Hajdaj - zostały zniszczone do fundamentów. Cztery kolejne całkowicie spłonęły. Poza tym wróg zniszczył bloki w Rubieżnym i Łysyczańsku. Jak dodał gubernator, w nocy Ukraińcy odparli siedem rosyjskich ataków. Zniszczyli 10 czołgów, 18 transporterów i 8 pojazdów wojskowych.

08:44

Dziś znów nie zostaną otwarte korytarze humanitarne w Ukrainie - poinformowała wicepremier Ukrainy Irina Wereszczuk. Powodem jest nieustanny, intensywny rosyjski ostrzał terenów, z których mieli być ewakuowani ludzie.

08:34

Wojna wkracza w nową fazę, pewnie jeszcze gorszą i nie widać perspektywy na jej zakończenie - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef PO i były szef MON Tomasz Siemoniak.

08:11

Rosyjskie okręty wojenne odpłynęły na prawie 200 km od brzegów Ukrainy, ale ryzyko ataków rakietowych nie minęło - poinformowało Dowództwo Operacyjne Południe, cytowane przez portal Ukrainska Prawda.



07:51

W wyniku rosyjskiej inwazji zginęło dotychczas na Ukrainie 205 dzieci, a rannych zostało 367 - poinformowało Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy.

Wśród rannych w rezultacie poniedziałkowego ataku rakietowego na Lwów jest trzyletni Myron, którego rodzina wcześniej ewakuowała się z Charkowa na wschodzie kraju. W poniedziałek we Lwowie rosyjskie rakiety zabiły siedem, a raniły 11 osób.

Nowa statystyka uwzględnia też 8-letnie dziecko ranne 14 kwietnia w obwodzie kijowskim - samochód najechał na nieustalony przedmiot wybuchowy, matka dziecka zginęła. W obwodzie donieckim wczoraj ranna została 16-latka, a w zaporoskim - 14-letnia dziewczynka.



07:48

Niesamowita odwaga ratownika medycznego. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z Charkowa - ukraińskiego miasta będącego od kilku dni pod nieustającym ostrzałem rosyjskich oddziałów. Na filmie widać ratownika osłaniającego ciałem kobietę, kiedy z nieba spadają pociski.

07:47

Nawet z 500 osób mogła składać się załoga rosyjskiego krążownika "Moskwa", który zatonął w czwartek. Dzień wcześniej trafiły go dwie ukraińskie rakiety Neptun. Do tej pory nie ma oficjalnych danych nt. losu marynarzy - liczby zabitych, rannych i zaginionych. Coraz więcej rodzin szuka wiadomości nt. swoich bliskich. "Potrzebujemy potwierdzenia na piśmie, a nie ustnych odpowiedzi" - mówi jeden z ojców.

07:46

Kobiety i dzieci, uciekające ze wschodu Ukrainy, będą korzystać z miasteczek kontenerowych w Ukrainie. Premier Mateusz Morawiecki otworzy dziś pierwsze z takich miasteczek we Lwowie.

07:44

Wojska rosyjskie zaktywizowały działania ofensywne na wschodzie i południu Ukrainy - informuje w raporcie sytuacyjnym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Przeciwnik kontynuuje działania ofensywne we wschodniej strefie operacyjnej w celu zdobycia pełnej kontroli nad terenami obwodów donieckiego i ługańskiego oraz utrzymania korytarza lądowego do okupowanego Krymu" - podano w komunikacie zamieszczonym na Facebooku.

07:07

Ponad 4,6 mln ludzi w Ukrainie ma ograniczony dostęp do wody z powodu rosyjskiej inwazji, w trakcie której uszkodzeniu uległy sieci wodociągowe i energetyczne - podał UNICEF.

"W sumie ponad 6 mln osób w Ukrainie ma codzienne trudności w zdobyciu wody pitnej, która jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka" - napisał UNICEF na Twitterze.

07:06

Cztery osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko na Telegramie.

Jak podkreślił, bilans ten nie obejmuje miast Mariupol i Wołnowacha, gdzie nie ma możliwości ustalenia liczby ofiar.

Według Kyryłenki w miejscowości Torske zginęły dwie osoby, jedna w Szandryhołowem, a jedna w Rozdolnem.

06:23

Rozpoczęła się wielka ofensywa na Donbasie. To drugi etap wojny, w którym Rosja chce przejąć pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim, a także nad okolicami Chersonia.

06:22

Rosja oskarżyła Ukraińców o ostrzał wsi w przygranicznym obwodzie biełgorodzkim. W ataku na miejscowość Gołowczyno ranna miała zostać kobieta. Zniszczone miały też zostać budynki mieszkalne.

Kijów zaprzecza, że ukraińskie wojsko ostrzeliwało rosyjskie wioski, a te doniesienia nazywa prowokacją. Zwraca uwagę, że pojawiają się w momencie rozpoczęcia przez Rosjan ofensywy na Donbasie.

06:21

Decyzja o wysłaniu broni została podjęta w parlamencie niemal jednogłośnie. Warunki sprawy są jasne: z jednej strony są ludzie, którzy zostali zaatakowani, z drugiej armia agresora - powiedział premier Włoch Mario Draghi w rozmowie z "Corriere della Sera".

Sankcje wobec Rosji są potrzebne, aby osłabić agresora, ale nie mogą powstrzymać wojsk na krótką metę, dodał Draghi. Dlatego, według niego, Ukraińcom należy bezpośrednio pomagać dostawami broni.

05:40

USA wykorzystają instrumenty nacisku, przede wszystkim przeciwko rosyjskiemu kompleksowi wojskowo-przemysłowemu, aby zniszczyć wszelkie możliwości odzyskania przez Rosję potencjału podczas wojny w Ukrainie - poinformował zastępca sekretarza skarbu Wally Adeem.

Chociaż nadal nakładamy surowe sankcje finansowe na Rosję i jej kluczowe instytucje finansowe, kolejnym krokiem w naszej pracy będzie demontaż rosyjskiej machiny wojskowej, kawałek po kawałku, niszcząc jej kompleks wojskowo-przemysłowy i jej łańcuchy dostaw - powiedział podczas przemówienia w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Petersona zastępca sekretarza skarbu USA Wally Adeem.



05:06

Naszą relacją z 55. dnia wojny w Ukrainie zaczynamy od przeglądu najważniejszych informacji z nocy:

- Rosyjskie siły najeźdźców rozpoczęły bitwę o Donbas, do której od dawna się szykują, ale Ukraina będzie się bronić - powiedział wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski . Można teraz stwierdzić, że wojska rosyjskie rozpoczęły bitwę o Donbas, do której przygotowywały się od dawna. Bardzo duża część całej armii rosyjskiej jest teraz skupiona na tej ofensywie - dodał.

- Alarm powietrzny w Kijowie. Poinformowała o nim na Telegramie administracja miasta. "Uwaga! W Kijowie ogłoszono alarm powietrzny! Prosimy wszystkich o pilne śledzenie poleceń udania się do schronów wydawanych przez obronę cywilną" - napisano.

- Kilka eksplozji słychać było tej nocy w Mikołajewie. Brak informacji o ofiarach, więcej informacji będzie rano - przekazał mer miasta Ołeksandr Senkiewicz.

- Prezydent USA Joe Biden przeprowadzi dziś rozmowy z sojusznikami w celu omówienia kryzysu w Ukrainie - poinformował Biały Dom. "Prezydent zwoła bezpieczną rozmowę wideo z sojusznikami i partnerami, aby omówić nasze ciągłe wsparcie dla Ukrainy i starania o pociągnięcie Rosji do odpowiedzialności w ramach naszej ścisłej koordynacji" - napisano w oświadczeniu.