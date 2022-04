"Wojna wkracza w nową fazę, pewnie jeszcze gorszą i nie widać perspektywy na jej zakończenie" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM wiceszef PO i były szef MON Tomasz Siemoniak. Proponowaną przez PO podwyżkę dla pracowników budżetówki "oszacowano na 30 mld zł rocznie" - powiedział gość Roberta Mazurka.

Tomasz Siemoniak w Porannej rozmowie w RMF FM Jakub Rutka / RMF FM

Informacje o ofensywie w Donbasie, nowej fazie wojny, przekreślają cały wypoczynek i całą radość ze świąt - nie ukrywał Siemoniak. Wojna wkracza w nową fazę, pewnie jeszcze gorszą i nie widać perspektyw na jej zakończenie - dodał.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomasz Siemoniak: Ta wojna pokazuje, że żadne przewidywania się nie spełniają

Rozmów pokojowych nie ma. Prezydent Zełenski wyraźnie powiedział, że po masakrze w Buczy, po tym, co się wydarzyło, Ukraińcy nie widzą możliwości rozmowy z Rosjanami. Rosjanie chyba od początku, skoro zaczęli wojnę, nie widzieli możliwości rozmów. Mimo wysiłków różnych przywódców na świecie, Turków, Austriaków, Francuzów, nie widać perspektywy. Ta wojna pokazuje, że żadne przewidywania się nie spełniają. Mam jak najgorsze przypuszczenia - nie ukrywał były szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czy Platforma Obywatelska szykuje się na przedterminowe wybory? Opozycja zawsze powinna być gotowa. Opozycja i Platforma robi swoje, zgłasza różne propozycje, recenzuje rządzących, a tam, gdzie trzeba, wspiera rządzących. Nie mamy na to wpływu, kiedy będą wybory. Uważam, że wybory będą w terminie konstytucyjnym - zaznaczył Siemoniak.

Platforma proponuje 20 proc. podwyżki płac dla pracowników budżetówki. Wiceszef PO powiedział, że ta podwyżka "szacowana jest w Platformie na 30 mld zł rocznie".

Siemoniak o podwyżce dla budżetówki: Rząd powinien skompensować tym, którzy są w tym wszystkim najsłabsi

Sytuacja budżetu w warunkach inflacji jest znacznie lepsza dzięki temu, że skoro rosną ceny, to rośnie też VAT od produktów i po prostu rząd powinien to skompensować tym, którzy są w tym wszystkim najsłabsi - mówił w internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM Tomasz Siemoniak.

Donald Tusk, mówiąc o tej podwyżce, powiedział o takim kręgosłupie państwa, bo jeżeli mówimy o uchodźcach, z czego jest kilkaset tys. dzieci, które pójdą czy już poszły do szkoły to nauczyciele muszą pracować więcej i powinni zarabiać więcej. To samo dotyczy urzędników w ministerstwach, urzędników w różnych urzędach samorządowych, różnych służbach. To państwo polskie musi obsłużyć to wszystko, to państwo musi się tym zająć, to państwo daje PESEL-e - przekonywał Siemoniak i dodał, że jeżeli "nie podwyższymy pensji w sferze budżetowej, to państwo polskie będzie działało znacznie gorzej".

Robert Mazurek pytał swojego gościa również o głosowanie nad immunitetem marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Pierwszy wniosek Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła 22 marca 2021. Senat uznał, że wniosek prokuratury nie jest zadowalający. Miał do tego prawo. Senat pewnie w swoim czasie się tym zajmie, w międzyczasie Senat głosował wniosek o odwołanie marszałka Tomasza Grodzkiego bo PiS taki wniosek złożył - mówił Siemoniak.