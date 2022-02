Wojska rosyjskie przekroczyły granice Ukrainy od północy, wschodu i południa - przekazały władze. Pojawiają się informacje o coraz większej liczbie ofiar śmiertelnych wśród żołnierzy i cywilów. Tymczasem doradca prezydenta Zełenskiego przekazał, że w Ukrainę uderzyła druga fala rosyjskiego ostrzału rakietowego. W Odessie zginęło 18 osób. Śledź naszą relację.

Uszkodzony budynek jednostki wojskowej w Kijowie / Interior Ministry press service HANDOUT / PAP/EPA

[W naszej relacji są filmy i zdjęcia z mediów społecznościowych udostępniane przez dziennikarzy i mieszkańców Ukrainy. Poczekaj chwilę, by poprawnie się wyświetliły]

12:22

W Charkowie płoną rosyjskie czołgi.

12:19

Osiemnaście osób zginęło, a sześć osób zostało rannych w miejscowości Łypecke w obwodzie odeskim na południowym wschodzie Ukrainy w wyniku ataku na jednostkę wojskową - podały regionalne władze. Kolejne sześć osób zginęło w rosyjskim ostrzale miasta Browary pod Kijowem; 12 osób odniosło obrażenia.

12:17

Rosyjski śmigłowiec Ka-52 został zestrzelony w Hostomelu, około 10 km od obwodnicy Kijowa.

12:15

W związku z agresją rosyjską na Ukrainę szef MON Mariusz Błaszczak podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnego stopnia gotowości w wydzielonych jednostkach wojsk operacyjnych i wojsk obrony terytorialnych - poinformował resort obrony.

12:14

Pojawiają się kolejne nagrania z Kijowa i okolic.

12:11

"Z całą mocą potępiamy przerażający atak Rosji na Ukrainę, który jest całkowicie nieuzasadniony i niesprowokowany. Łączymy się myślami ze wszystkimi zabitymi i rannymi oraz z narodem Ukrainy. Potępiamy również Białoruś za umożliwienie tego ataku" - poinformowała Rada Północnoatlatycka NATO w oświadczeniu.

12:08

To nie jest rosyjska inwazja tylko na wschodzie Ukrainy, ale atak na pełną skalę z wielu kierunków - napisał na Twitterze minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

12:07

Toczymy ciężkie walki z jednostkami rosyjskimi w rejonie Charkowa i w Donbasie; w rejonie Czernihowa zatrzymaliśmy ofensywę wroga - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Dodał, że oddziały ukraińskie kontrolują Mariupol i Szczastię.

12:06

"Polska jest bezpieczna, Polska jest zabezpieczona. Ameryka stoi ramię w ramię z Polską, jako partnerem z NATO" - powiedział w TVN24 ambasador USA Mark Brzezinski.

11:53

Co najmniej 18 osób zginęło w ataku rakietowym na Odessę - informuje Reuters.

11:48

Kolejne ujęcie ostrzału lotniska w Iwano-Frankiwsku.

11:42

Nasz specjalny wysłannik na Ukrainę Mateusz Chłystun był na głównym dworcu pasażerskim w Kijowie. Jak relacjonował, z każdą minutą jest tam coraz więcej mieszkańców miasta, którzy decydują się na wyjazd.

11:36

W Ukrainę uderzyła druga fala rosyjskiego ostrzału rakietowego - poinformował doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W Kijowie znów słychać było wybuchy - relacjonuje korespondentka PAP.

11:30

Tak wygląda miejscowość niedaleko Charkowa, która została zbombardowana.

11:27

Ukraińcy, uciekający przed rozpętaną przez Putina wojną, przekraczają pieszo granicę z Polską - informuje Biełsat.

11:26

Niemcy zaoferują wsparcie dla krajów Europy Wschodniej, zwłaszcza Polsce, w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy - poinformowała federalna minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser.

11:24

Reuters informuje o kolejnej eksplozji w Kijowie.

11:23

Brytyjski premier Boris Johnson wezwał do zwołania szczytu przywódców NATO tak szybko, jak to możliwe. Rosyjski atak na Ukrainę nazwał "katastrofą dla naszego kontynentu".

11:22

O godz. 14 premier Mateusz Morawiecki przedstawi w Sejmie informacje na temat bezpieczeństwa państwa.

11:21

"Dziś rano wszyscy jesteśmy oszołomieni, ale nie jesteśmy bezradni" - powiedziała szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock, zapowiadając uruchomienie "pełnego pakietu najpoważniejszych sankcji wobec Rosji".

11:12

Wielka Brytania przedstawi bezprecedensowy, skoordynowany pakiet sankcji wobec Rosji po jej ataku na Ukrainę. Niektóre obowiązywać zaczną dziś, a kolejne będą ogłaszane falami w najbliższych dniach - oświadczał wiceminister spraw zagranicznych James Cleverly.

11:06

Prezydent Gitanas Nauseda wprowadził w czwartek stan wyjątkowy na Litwie.

11:04

Na okupowanym Krymie zaobserwowano przemieszczający się w kierunku centralnej Ukrainy rosyjski konwój wojskowy z namalowaną z boku pojazdów literą Z - poinformowała agencja Reutera, powołując się na naocznego świadka. Drugi konwój wojskowy z takimi samymi oznaczeniami widziano zaparkowany w Krasnoperekopsku, około 40 km od granicy zaanektowanego Krymu z Ukrainą.

10:53

Biuro prezydenta Ukrainy informuje, że są też ofiary cywilne rosyjskiej agresji - mniej niż 10.

10:50

Biuro prezydenta Ukrainy poinformowało o tym, że ponad 40 ukraińskich żołnierzy zginęło, a kilkudziesięciu zostało rannych w wyniku ataku Rosji.

10:49

Ukraińskie koleje państwowe ogłosiły w czwartek w związku z rosyjską inwazją, że są gotowe ewakuować mieszkańców terenów położonych przy linii rozgraniczenia w Donbasie.

10:48

Włoskie MSZ wezwało w czwartek ambasadora Rosji Siergieja Riazowa w związku z atakiem sił rosyjskich na Ukrainę. Resort poinformował dyplomatę, że rząd w Rzymie stanowczo potępia tę agresję.

10:43

W sieci pojawiło się nagranie, na którym który widać zestrzelenie rosyjskiego samolotu.

10:41

W bloku mieszkalnym w Czuhujiwie pod Charkowiem na Ukrainie trwa pożar spowodowany ostrzałem. W wybuchu zginął niepełnoletni, są ranni - podają służby ds. sytuacji nadzwyczajnych.

10:38

Widok z przestrzeni powietrznej nad Ukrainą i okolicznymi krajami.

10:36

"Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją" - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

10:34

Biełsat opublikował fragment porannego orędzia Putina, w którym ogłosił przeprowadzenie "specjalnej operacji wojskowej" na Ukrainie. Według niezależnego rosyjskiego medium, przemówienie zostało nagrane już w poniedziałek.

10:22

Ogromne korki tworzą się przy wyjeździe z Kijowa. Mieszkańcy masowo opuszczają miasto.

10:18

"Mamy do czynienia z bezprecedensowym aktem agresji, kolejnym naruszeniem prawa międzynarodowego przez Rosję; wierzę, że społeczność międzynarodowa w sposób jednoznaczny na to zareaguje" - powiedział prezydent Andrzej Duda.

10:13

W centrum Humania w obwodzie czerkaskim na Ukrainie spadł pocisk. Jedna osoba zginęła, a pięć zostało rannych - poinformował szef obwodowej administracji Ołeksandr Skyczko. Trwa ewakuacja ludności.

10:08

Mołdawska prezydent Maia Sandu w reakcji na rozpoczęty w czwartek atak zbrojny Rosji na Ukrainę oświadczyła, że w kraju wprowadzony zostanie stan wyjątkowy oraz że Mołdawia jest gotowa przyjąć dziesiątki tysięcy osób uchodzących z Ukrainy.

10:05

Ambasada Niemiec w Kijowie wezwała Niemców na Ukrainie, aby schronili się przed rosyjską inwazją. "Ewakuacja przez niemieckie władze nie jest obecnie możliwa" - głosi wiadomość, którą wysłano e-mailem do niemieckich obywateli. "Zostańcie w bezpiecznym miejscu" - apeluje ambasada.

10:02

Nerwowość, niepewność i strach towarzyszą ukraińskim obywatelom, którzy pracują w Polsce. Tak jest między innymi w Gdańsku.

10:00

Cztery rosyjskie czołgi zostały zniszczone w okolicy Charkowa na wschodzie Ukrainy - poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:46

09:43

Rosja wstrzymała do odwołania ruch cywilnych statków na Morzu Azowskim, ale jej porty na Morzu Czarnym pozostają otwarte - poinformowała w czwartek agencja Reutera opierająca się na rosyjskich urzędnikach i firmach zajmujących się handlem zbożem.

09:40

W graniczącym z Polską obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy zaatakowane zostały trzy obiekty wojskowe - poinformował szef administracji tego regionu Maksym Kozycki. Ostrzelano wojskowe jednostki w Kamionce Bużańskiej, Kalinowie Nowym i Brodach. Nie zarejestrowano ofiar śmiertelnych.

09:37

09:36

Ukraińska policja poinformowała, że wyda broń byłym funkcjonariuszom jednostek podległych ministerstwu spraw wewnętrznych.

09:35

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać kolumną wojskowych rosyjskich pojazdów wjeżdżających na Ukrainę.

09:33

Nagranie z miasta Heniczesk na Ukrainie pokazuje ciężki sprzęt rosyjski.

09:30

Ukraina zamknęła przejście graniczne w Wilczy na granicy z Białorusią - poinformowała białoruska straż graniczna. W dalszym ciągu działają cztery przejścia graniczne pomiędzy tymi dwoma krajami: Mokrany, Komaryn, Nowaja Huta i Wiesiałouka.

09:22

Ukraina zwróciła się do Turcji o zamknięcie cieśnin Bosfor i Dardanele dla rosyjskich okrętów i apeluje o sankcje na Rosję - przekazał ambasador Ukrainy w Turcji.

09:21

Ministerstwo Zdrowia znosi kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski z Ukrainy - potwierdził nasz dziennikarz. Niebawem wydane ma zostać rozporządzenie w tej sprawie.

09:19

Kolumny rosyjskich czołgów wjechały do części obwodu ługańskiego kontrolowanego przez rząd w Kijowie, ustawiając przed sobą białe samochody Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - poinformowało w czwartek ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy.

09:17

Kalinivki, okolice Winnicy. Eksplozja w wojskowych magazynach.

09:17

"W Odessie wojny na razie nie widać" - mówi w rozmowie z RMF FM Pan Borys, mieszkający w tym mieście.

"Będzie to brzmieć bardzo dziwnie, ale patrzę teraz przez okno, ludzie chodzą z psami na spacer, idą na zakupy. Z tego co wiem, od znajomych, są kolejki do bankomatów, ludzie wypłacają pieniądze. Ja sam osobiście obudziłem się od wystrzałów, były trzy wystrzały w okolicach Odessy. Na ulicach nie widać czołgów czy pojazdów bojowych. Na chwilę obecną wydaje się, że wszystko jest w porządku" - mówi Pan Borys w rozmowie z Markiem Balawajderem.

09:16

Oficjalna chińska agencja prasowa Xinhua informuje w czwartek o rozpoczęciu przez Rosję "specjalnej operacji" w Donbasie oraz o odgłosach wybuchów słyszanych w Kijowie. Przekazuje też zapewnienia prezydenta Rosji Władimira Putina, że nie chce okupować Ukrainy.

09:15

W związku z zamknięciem ukraińskiej przestrzeni powietrznej dla lotów cywilnych, rejsy tranzytowe wykonywane przez PLL LOT będą się odbywać alternatywnymi trasami - przekazał rzecznik spółki Krzysztof Moczulski.

09:14

Szef banku centralnego Ukrainy Kyryło Szewczenko poinformował w czwartek o wprowadzeniu ograniczeń dziennych wypłat z rachunków do 100 tys. UAH (ok. 14 tys. zł); operacje bezgotówkowe nie są ograniczone.

09:13

W ciągu najbliższych godzin w woj. lubelskim i w woj. podkarpackim, przy polsko-ukraińskiej granicy, powstanie osiem punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

09:12

W odpowiedzi na rozpoczęty przez Moskwę atak zbrojny na Ukrainę rząd Australii zapowiedział w czwartek nałożenie "drugiej tury" sankcji na Rosję.

09:11

Armia Ukrainy odparła rosyjski atak na miasto Szczastia w kontrolowanej przez rząd części obwodu ługańskiego - poinformowało w czwartek Ukraińskie Centrum Komunikacji Strategicznej i Bezpieczeństwa Informacyjnego. "Szczastia znajduje się pod naszą kontrolą. 50 rosyjskich najeźdźców zostało zniszczonych. 45 tys. worków nie wystarczy, by pomieścić agresorów" - napisały na Facebooku wojska lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:10

"UE nałoży na Rosję najcięższe sankcje w historii" - zapowiedział w Brukseli wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell.

09:01

Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał na Twitterze, że zdecydowanie potępia decyzję Rosji o rozpoczęciu wojny z Ukrainą, i zapewnił Ukrainę o solidarności swego kraju.

09:00

Dodatkowy pakiet sankcji przeciwko Rosji zapowiada szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Będzie dotyczył strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki, poprzez zablokowanie im dostępu do technologii i rynków.

Cytat Miliony Rosjan nie chcą wojny, a Putin chce cofnąć zegar do czasów imperium rosyjskiego Ursula von der Leyen

08:59

08:58

W Donbasie na Ukrainie wysadzono w powietrze most przez rzekę Donec, żeby nie dopuścić przejazdu rosyjskich czołgów - informuje ukraińskie MSW.

Pod Charkowem Rosjanie przeprowadzili atak rakietami Smiercz.

Ostrzelano jeden z obiektów straży granicznej w obwodzie kijowskim, z dala od granicy.

08:55

W internecie pojawiają się kolejne informacje o atakach rakietowych na lotniska.

08:53

Co najmniej osiem osób zostało zabitych i dziewięć rannych na Ukrainie w wyniku rosyjskiego ostrzału. Wśród ofiar jest 17-latek zabity w obwodzie chersońskim i osoba, która zginęła w ataku lotniczym na miasto Browary w obwodzie kijowskim.

08:52

08:50

Niebezpiecznie jest m.in. w Kijowie. Część mieszkańców próbuje się ewakuować z miasta.

08:49

W Kijowie długie kolejki do bankomatów i korki na wyjeździe z miasta.

08:46

Rosyjskie wojsko przy wsparciu sprzętu wojskowego, w tym pojazdów opancerzonych, naruszyło granicę państwową w obwodach czernichowskim, sumskim, ługańskam i charkowskim - poinformowała straż graniczna Ukrainy i MSW.

"Wkraczanie wojsk rosyjskich przez granicę państwową poprzedza ostrzał artyleryjski, potem wjeżdża sprzęt wojskowy" - podało MSW na Facebooku.

08:44

Choć Rosjanie biorą na cel głównie obiekty wojskowe, lotniska, magazyny broni, to są też doniesienia o zniszczeniach cywilnych budynków. Bomby miały spaść m.in. na blok mieszkalny w Charkowie. Zdjęcia i filmy pojawiły się w internecie.

08:40

Władze Ukrainy poinformowały, że kolumny rosyjskich wojsk przekroczyły wschodnie, południowe i północne granice kraju.

08:39

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego trwa zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada z przedstawicielami rządu, dowódcami wojskowymi oraz szefami służb.

08:36

Co najmniej 7 osób zginęło, a 9 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach - to pierwszy bilans przekazany przez ukraińskie władze.

08:32

Jedna osoba zginęła w wyniku ataku lotniczego na miasto Browary w obwodzie kijowskim. W obwodzie chersońskim w wyniku ostrzału zginął 17-letni chłopiec. Są ofiary śmiertelne także w innych regionach.

08:30

08:28

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Ukraińców, by nie poddawali się panice i robili wszystko dla wsparcia armii. Na ulicach Kijowa widać ludzi z walizkami, drogi są zakorkowane.

Cytat Putin rozpoczął wojnę z Ukrainą i z całym demokratycznym światem, chce zniszczyć nasze państwo Wołodymyr Zełenski

08:26

08:23

W wyniku ostrzału rakietowego z okupowanego Krymu w miejscowości Preobrażenka w graniczącym z półwyspem obwodzie chersońskim zginął jeden z pograniczników.

Straż graniczna Ukrainy poinformowała wcześniej o przekroczeniu przez rosyjskie wojska granicy administracyjnej oddzielającej okupowany przez Rosję Krym od reszty Ukrainy. W konwoju zauważono czołgi i wozy opancerzone.

08:20

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie potępiła atak Rosji na Ukrainę. Dziś odbędzie się w Wiedniu specjalne posiedzenie OBWE. Godzina rozpoczęcia obrad nie została jeszcze ustalona.

08:19

08:17

Ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk zwrócił się do rządu w Berlinie z prośbą o dostarczenie Ukrainie broni defensywnej i amunicji. "Teraz nadszedł czas, by Niemcy się obudziły" - powiedział dyplomata w wywiadzie dla rbb-Inforadio.

Ambasador mówił o długo planowanej i zakrojonej na szeroką skalę wojnie ofensywnej, która zagraża istnieniu Ukrainy. "Wszystkie ostrzeżenia zostały zignorowane na Zachodzie, w tym w Niemczech" - ocenił.

08:15

Rosyjskie wojska przekroczyły granicę okupowanego Krymu i wjechały na teren Ukrainy - poinformowała w czwartek ukraińska straż graniczna.

Na zamieszczonym nagraniu z kamer na granicy administracyjnej okupowanego Krymu widać kolumnę rosyjskich czołgów oraz wozów bojowych zmierzających w kierunku lądowej części Ukrainy.

08:14

"Kanada wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania wszelkich wrogich, prowokacyjnych działań przeciw Ukrainie i do wycofania wszystkich wojsk i sił zastępczych (proxy forces) z kraju" napisał premier Kanady Justin Trudeau. Zapowiedział, że działania Rosji spotkają się "z poważnymi konsekwencjami".

08:09

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova oświadczyła, że potępia bezprawną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wyraziła pełne poparcie i solidarność z narodem ukraińskim.

08:04

Monitorujemy sytuację dot. funkcjonowania spółek skarbu państwa, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa energetycznego - napisał wicepremier Jacek Sasin. Podkreślił, że wspólnota międzynarodowa stanęła przed próbą; musi się zjednoczyć i zmusić Rosję do zaprzestania agresji.

08:03

Korea Południowa przyłączy się do międzynarodowych sankcji i kontroli eksportu nakładanych na Rosję - oświadczyło MSZ w Seulu.

08:01

08:00

"Społeczność światowa nie zapomni tego dnia hańby dla Rosji" - oświadczyła minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock i potępiła atak Rosji na Ukrainę.

Jak poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych w Berlinie, Baerbock zwołała na godzinę 8.30 sztab kryzysowy rządu federalnego w resorcie.

07:54

Czeski premier Petr Fiala zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Państwa, która w Czechach jest organem rządu.

07:49

07:46

"Włoski rząd potępia atak Rosji na Ukrainę. Jest on nieuzasadniony i niemożliwy do usprawiedliwienia. Włochy są blisko z narodem i instytucjami Ukrainy w tej dramatycznej chwili" - podkreślił premier Włoch Mario Draghi w oświadczeniu cytowanym przez media.

07:44

Od czwartku w stolicy Ukrainy nie działają szkoły i przedszkola; szpitale, przychodnie i cały system opieki zdrowotnej działa w trybie gotowości - poinformowały władze Kijowa.

07:42

W okolicy miasta Szczastia w obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy siły ukraińskie zniszczyły dwa rosyjskie czołgi i kilka wozów wojskowych - poinformowały wojska lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy.

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy informowały o zestrzeleniu w obwodzie ługańskim pięciu rosyjskich samolotów i jednego śmigłowca.

07:41

Na Twitterze pojawiło się nagranie pocisku uderzającego w lotnisko, prawdopodobnie w Iwano-Frankiwsku na zachodzie Ukrainy.

07:38

Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło w czwartek, że infrastruktura baz lotniczych Ukrainy została unieruchomiona, a środki obrony przeciwlotniczej - zneutralizowane. Tymczasem strona ukraińska zapewnia, że lotnictwo nadal odpiera ataki.

Ukraina twierdzi też, że jej żołnierze utrzymują pozycje obronne.

07:36

Media donoszą o rosyjskich nalotach na zachodzie Ukrainy, w okolicach Lwowa, Łucka i Iwano-Frankiwska. W czwartek nad ranem we Lwowie słychać było syreny alarmowe. Rosyjskie bomby spadły także na Łuck - informuje serwis Breaking 4 News.

O rosyjskich nalotach na lotniska w Łucku i Iwano-Frankiwsku poinformował ukraiński kanał internetowy Euromaidan PR.

Portal EMPR przekazał niepotwierdzone na razie informacje o rosyjskich nalotach na Tarnopol.

Ukraińskie służby informują o bombardowaniach w okolicach Lwowa - pisze serwis Breaking 4 News. Wcześniej to samo źródło przekazało informację o nalotach na Łuck, zaznaczając, że był to jak dotąd najbardziej wysunięty na zachód cel rosyjskich ataków.

07:35

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę, w czwartek odbędzie się specjalne posiedzenie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu.

07:34

Rosyjskie ministerstwo obrony: infrastruktura baz lotniczych Ukrainy została unieruchomiona.

07:33

"Kraje zachodnie nie zdołają uczynić z Rosji kraju - 'odszczepieńca', partnerzy Moskwy posłuchają jej opinii" - oświadczył rosyjski parlamentarzysta Leonid Słucki, szef komisji spraw międzynarodowych Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji).

07:32

Wrogie wojska zajęły dwie miejscowości w obwodzie ługańskim przy granicy z Rosją - podaje ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych. Są pożary na obiektach wojskowych.

Zajęto m. Horodyszcze i Mełowe w obwodzie ługańskim.

Służby informują o wybuchu wieży telewizyjnej w Łucku. Ostrzelano lotnisko w Łucku.

07:31

MSZ: Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

07:30

To nieskrywana agresja przeciwko demokratycznemu krajowi, który odważył się wyrazić inne aspiracje niż bycie biernym sąsiadem Rosji" - napisał brytyjski minister obrony Ben Wallace na Twitterze.

"Nikt nie powinien zapomnieć tego dnia. Putin myśli, że to zagarnięcie terenu ma na celu zabezpieczenie jego spuścizny - tak będzie, ale nie w taki sposób, jak sobie tego życzy" - dodał.

07:29

O godz. 8:00 w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego narada prezydenta z rządem, dowódcami Sił Zbrojnych RP oraz szefami służb specjalnych - poinformowało BBN.

07:28

Prezydent Rosji Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z przywódcą Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem - podała agencja RIA Nowosti, powołując się na media tureckie.

07:27

Kanclerz Olaf Scholz potępił rosyjski atak na Ukrainę jako rażące naruszenie prawa międzynarodowego. "Nie ma dla tego żadnego usprawiedliwienia" - stwierdził Scholz

Rosja musi natychmiast przerwać tę akcję militarną. "To straszny dzień dla Ukrainy i mroczny dzień dla Europy" - podkreślił Scholz.

07:25

"Ogłaszamy powszechną ewakuację mieszkańców obwodu ługańskiego, zalecamy natychmiastowe opuszczenie obwodu przez jego mieszkańców" - napisał w czwartek na Facebooku Serhij Gajad, szef ługańskiej obwodowej administracji państwowej.

Gajad wskazał, że mieszkańcy obwodu, kontroloanego przez Ukrainę, powinni udawać się w kierunku miasta Dniepr.

"Osoby niebędące w stanie ewakuować się same, powinny udać się na wskazane stacje kolejowego, skąd zostaną odebrane" - dodał.

07:24

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformowali we wspólnym oświadczeniu w czwartek, że przygotowywany jest kolejny pakiet sankcji przeciwko Rosji.

07:23

Na Twitterze pojawiły się informacje o atakach na ukraińskie wojsko także na zachodzie kraju.

07:22

07:20

Separatyści w Ługańsku ogłosili początek "operacji uwolnienia terytoriów okupowanych".

07:19

"Na granicy - jeżeli będzie taka sytuacja, że zwiększy się ruch - to te osoby będą poddawane normalnej kontroli granicznej. Wiemy, że służby rosyjskie mogą wykorzystywać ten czas do innych działań, w związku z tym musimy te osoby weryfikować na granicy, ale też udzielać im niezbędnego wsparcia" - powiedział na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

07:18

"Rosyjskie rakiety trafiają też w osiedla w Charkowie" - mówi w rozmowie z RMF FM Ilona Szubina, Polka mieszkająca w tym mieście.

07:16

"Nasze wojska też są w pełnej gotowości" - zapewnił rzecznik rządu Piotr Müller. "Ostatnie tygodnie służyły to tego, aby przygotować nasze wojsko" - podkreślił. "To też jest moment, aby oprócz sankcji nałożonych na Rosję, również wzmocnić wschodnią flankę NATO" - stwierdził.

07:14

W obwodzie ługańskim na wschodzie Ukrainy zestrzelono pięć rosyjskich samolotów i jeden helikopter - poinformowały Wojska Lądowe Sił Zbrojnych Ukrainy.

07:13

"W związku z zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Ukrainą dla cywilnych statków powietrznych, samoloty, które leciały w tym kierunku, zostały bezpiecznie przekierowane. Aktualnie nie odbywają się wloty na i z Ukrainy" - przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

07:12

Sekretarz stanu USA Antony Blinken i szef Pentagonu Lloyd Austin rozmawiali z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem na temat wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz skoordynowanej odpowiedzi na rosyjską agresję - przekazał Departament Stanu.

"Sekretarz [Blinken] i sekretarz generalny omówili również dalsze kroki, by zapewnić bezpieczeństwo terytorium Sojuszu, a zwłaszcza wschodniej flanki NATO. Sekretarz Blinken podkreślił, że zobowiązanie USA wobec artykułu V NATO jest niezbite" - poinformował rzecznik Departamentu Ned Price w oświadczeniu.

07:08

"Musimy natychmiast zareagować na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę. Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina. Dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić możliwie najsurowsze sankcje. Nasze wsparcie dla Ukrainy musi być realne" - napisał premier Mateusz Morawiecki na Twitterze.

07:07

"Dziś o 5.48 rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zelenskim. Doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jej skala jest najprawdopodobniej szeroka. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty" - napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda.

07:06

Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował o wydaniu dyspozycji do naszego stałego przedstawiciela Polski przy NATO o złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego, dotyczącego wspólnego spotkania i monitorowania sytuacji potencjalnego, ale rzeczywistego zagrożenia naruszenia granic NATO.

"Przed chwilą pan ambasador w Brukseli złożył taki wniosek do Sekretarza Generalnego NATO wspólnie z grupą sojuszników" - dodał.

07:02

06:57

"Informacje o spadochroniarzach wojsk rosyjskich w Odessie nie są prawdziwe. Lotnictwo Ukrainy odpiera atak powietrzny. Wojsko jest w pełnej gotowości bojowej. Zajmujemy i utrzymujemy pozycje obronne. Sytuacja jest pod kontrolą" - czytamy w oświadczeniu sztabu generalnego sił zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

06:52

06:49

Wojska białoruskie również weszły na terytorium Ukrainy, przekraczając przejście graniczne w Senkiwce w obwodzie czernichowskim - podała telewizja CNN, powołując się na ukraińską straż graniczną.

Telewizja wyemitowała też wideo z kamer na przejściu granicznym, na którym widać kolumnę czołgów i pojazdów opancerzonych przekraczających granicę. Przejście znajduje się u zbiegu granic Rosji, Ukrainy i Białorusi, ok. 200 km od Kijowa.

06:48

"Musimy natychmiast zareagować na zbrodniczą agresję Rosji na Ukrainę; Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina; dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić możliwie najsurowsze sankcje" - przekazał premier Mateusz Morawiecki.

06:46

Straż graniczna Ukrainy informuje o ataku ze strony Rosji oraz Białorusi.

06:45

Płonie międzynarodowe lotnisko w mieście Chersoń.

06:40

"Nieprzyjaciel rozpoczął intensywny ostrzał naszych jednostek na wschodzie, a także wojskowych ośrodków kontroli i lotnisk w innych regionach. Armia ukraińska broni i odpiera wojska rosyjskie" - napisał minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow w opublikowanym oświadczeniu na stronie internatowej resortu.

06:39

06:33

"Prezydent Andrzej Duda prowadzi robocze konsultacje związane z obecną sytuacją; w najbliższym czasie możemy spodziewać się uruchomienia stosownych mechanizmów NATO; w życie weszły także procedury na poziomie krajowym. Polska w tej sytuacji będzie działać w ścisłej koordynacji z UE oraz NATO" - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.

"Będziemy na bieżąco informować o podejmowanych działaniach" - dodał.

06:31

Polski konsulat w Odessie jest ewakuowany - przekazał rzecznik MSZ Łukasza Jasina. "Pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi placówkami dyplomatycznymi" - podkreślił.

06:29

W Kijowie rano dwa razy słychać było syreny alarmowe. Władze apelują do mieszkańców o pozostawanie w domach.

"Uwaga! Zarejestrowano powietrzne zagrożenie! W razie włączenia syren prosimy wszystkich pilnie udać się do schronów cywilnych" - apelują kijowskie władze.

06:29

LOT poinformował, że wszystkie rejsy z Polski na Ukrainę zostały odwołane. Chodzi o loty do Kijowa, Lwowa i Odessy.

06:28

"Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego" - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

06:26

W Rosji linie lotnicze odwołały rejsy do niektórych miast tego kraju leżących wzdłuż granicy z Ukrainą - podał portal RBK. Chodzi o miasta leżące na południu Rosji i nad Morzem Czarnym.

Odwołano rejsy z Moskwy m.in. do Soczi, Rostowa nad Donem, Anapy i Krasnodaru, a także z niektórych z tych miast.

06:24

"Prezydent Zełenski zwrócił się do mnie tej nocy i właśnie skończyliśmy rozmawiać. (...) Poinformowałem go o krokach, które podejmujemy, by zmobilizować międzynarodowe potępienie, w tym tej nocy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ" - przekazał w nocnym oświadczeniu prezydent USA Joe Biden. Dodał, że Zełenski zwrócił się do niego, by wezwał "przywódców świata, aby jasno wypowiedzieli się przeciwko rażącej agresji prezydenta Putina i by stanąć po stronie narodu ukraińskiego".

Biden zapowiedział, że USA i sojusznicy nałożą dotkliwe sankcje na Rosję i będą "kontynuować dostarczanie wsparcia i pomocy dla Ukrainy i narodu ukraińskiego".

06:23

Siły prorosyjskich separatystów w Donbasie zaatakowały w czwartek pozycje wojsk ukraińskich i tereny kontrolowane dotąd przez armię ukraińską w obwodach donieckim i ługańskim - wynika z oświadczeń separatystów i doniesień agencji informacyjnych.

Separatyści z Ługańska oznajmili, że zaczynają szturm miasta Sczastje, leżącego około 30 km od Ługańska.

06:19

"Jestem wstrząśnięty straszliwymi wydarzeniami na Ukrainie i rozmawiałem z prezydentem Zelenskim, aby omówić dalsze kroki. Prezydent Putin, dokonując niesprowokowanego ataku na Ukrainę, wybrał drogę rozlewu krwi i zniszczenia. Wielka Brytania i nasi sojusznicy odpowiedzą w zdecydowany sposób" - napisał na Twitterze brytyjski premier Boris Johnson.

06:18

"Współdziałamy z naszymi sojusznikami z NATO oraz UE, wspólnie odpowiemy na rosyjską brutalną agresję i nie pozostawimy Ukrainy bez wsparcia" - poinformował prezydent Andrzej Duda.

06:17

Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło, że sił zbrojne tego kraju atakują infrastrukturę wojskową Ukrainy, jej obiekty lotnictwa, obrony przeciwlotniczej i lotniska wojskowe. Armia używa - według ministerstwa - broni o wysokiej precyzji.

W oświadczeniu ministerstwo obrony oznajmiło, że "ludności cywilnej nic nie grozi" i że rosyjska armia nie dokonuje ostrzałów artyleryjskich ani lotniczych na miasta Ukrainy.

06:16

"Świat musi działać natychmiast. Stawką jest przyszłość Europy i świata. Lista rzeczy do zrobienia:

1. Niszczycielskie sankcje na Rosję natychmiast, w tym SWIFT.

2. Całkowicie odizolujcie Rosję wszelkimi sposobami, we wszystkich formatach.

3. Broń, sprzęt dla Ukrainy.

4. Pomoc finansowa.

5. Pomoc humanitarna" - wezwał szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba na Twitterze.

06:09

06:08

W Kijowie zabrzmiały syreny alarmowe.

06:05

"Pociągniemy Kreml do odpowiedzialności" - poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Zdecydowanie potępiamy nieuzasadniony atak Rosji na Ukrainę. W tych czarnych godzinach nasze myśli są z Ukrainą i niewinnymi kobietami, mężczyznami i dziećmi, gdy stoją w obliczu tego niesprowokowanego ataku i strachu o swoje życie" - napisała von der Leyen na Twitterze.

06:04

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) ostrzegła w czwartek linie lotnicze, by unikały lotów nad Ukrainą i zachowały "szczególną ostrożność" w przestrzeni powietrznej w promieniu 100 mil morskich (185 km) od granicy białorusko-ukraińskiej i rosyjsko-ukraińskiej.

06:03

Prezydent USA Joe Biden odbył rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zelenskim - przekazali przedstawiciele administracji USA dziennikarzom.

Biały Dom nie podał szczegółów rozmowy. Prezydent Zełenski w przesłaniu wideo przekazał, że Biden poinformował go o przygotowywaniu międzynarodowego wsparcia.

06:02

Niestety, spełnia się czarny scenariusz, o którym mówiliśmy, czyli bezpośrednie wejście na teren Ukrainy ze strony Rosji. Dlatego też w trybie natychmiastowym został zwołany Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, w którym udział m.in. bierze premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

06:02

"Eksplozje było słychać w wielu miastach Ukrainy; Rosja przeprowadziła ataki artyleryjskie na infrastrukturę i straż graniczną" - powiedział prezydent Ukrainy.

06:01

06:00

W radiu RMF FM specjalne wydania Faktów co 15 minut. A w nich relacje naszego specjalnego wysłannika na Ukrainę, najnowsze doniesienia agencyjne, komentarze i reakcje światowych przywódców.

05:56

Mer Kijowa apeluje do mieszkańców o pozostanie w domach. W mieście słychać eksplozje.

05:55

"Rosyjska agresja będzie miała bezprecedensową cenę pod względem politycznym, ekonomicznym i moralnym" - powiedziała ambasador Niemiec przy ONZ Antje Leendertse na zwołanym w trybie pilnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku.

Niemcy nazwały wypowiedzenie przez Rosję wojny Ukrainie największym od dziesięcioleci konfliktem zbrojnym w Europie - pisze agencja dpa. Jest to "rażące naruszenie prawa międzynarodowego" - stwierdziła ambasador.

05:50

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego w całym kraju.

05:49

"Ta wojna nie ma żadnego sensu. Spowoduje ona poziom cierpienia, jakiego nie widziano w Europie od czasu kryzysu bałkańskiego" - powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

05:41

"Ukraina obroni się i wygra. Świat może i musi powstrzymać Putina" - przekazał szef MSZ Ukrainy.

05:38

"Wtargnięcie rozpoczęło się" - oświadczył Anton Heraszczenko, przedstawiciel MSW Ukrainy. Trwają ataki rakietowe na centra dowodzenia, lotniska, wojskowe składy w Kijowie, Charkowie, Dnieprze.

"Trwają artyleryjskie ostrzały granicy" - dodał.

05:37

Prezydent USA Joe Biden ogłosi dziś pełne sankcje USA i Zachodu przeciwko Rosji - przekazał Biały Dom. Do ogłoszenia dojdzie wczesnym popołudniem czasu lokalnego (wieczorem czasu polskiego).

Według CNN, Biden ogłosi "sankcje na pełną skalę". Z wcześniejszych zapowiedzi Białego Domu wynika, że obejmą one największe rosyjskie banki, kontrolę eksportu wysokich technologii, od których Rosja jest uzależniona, a także - być może - odłączenie Rosji od globalnego systemu komunikacji bankowej SWIFT.

Wcześniej Biden spotka się wirtualnie z liderami państw G7 oraz NATO.

05:35

05:34

Reuters podaje, że Ukraina zamyka przestrzeń powietrzną dla samolotów cywilnych.

05:34

Na zachodniej Ukrainie nie ma żadnych sygnałów dotyczących napaści.

05:33

"Sprawiedliwość i prawda są po stronie Rosji" - powiedział Władimir Putin.

05:32

O 5 rano (4 w Polsce) siły zbrojne Rosji zaatakowały granicę ukraińską w kilku miejscach - podaje Interfax-Ukraina. Zaatakowano punkty kontrolne przy użyciu m.in. pojazdów opancerzonych i wyrzutni rakietowych typu Grad.

05:31

Pojawiły się doniesienia, że od strony Morza Azowskiego, czyli między Odessą a Krymem zaczyna się rosyjska operacja lądowa.

05:27

"Godzinę temu Rosja z udziałem reżimu Łukaszenki rozpoczęła bezpodstawną i bezwstydną agresję militarną na Ukrainę. Reżim zamienił nasz kraj w agresora. Ale Białorusini nie chcą wojny. Białoruś zdecydowanie potępia ten krok i opowiada się za Ukrainą" - napisała w na Twitterze liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

05:25

"Zdecydowanie potępiam przerażający, niesprowokowany atak, jaki prezydent Putin przypuścił na naród ukraiński. Stoimy po stronie Ukrainy i będziemy współpracować z naszymi zagranicznymi partnerami, aby odpowiedzieć na ten straszliwy akt agresji" - napisała na Twitterze brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.

05:23

Rosyjska armia atakuje obiekty wojskowe w całej Ukrainie - pisze Interfax-Ukraina. Media piszą także o wybuchach w Odessie i Charkowie oraz o rosyjskim desancie morskim w Mariopolu i Odessie.

05:21

Ukraińska agencja UNIAN podaje, że rosyjskie wojska przekroczyły granicę w pobliżu Charkowa.

05:19

"To poważne naruszenie prawa międzynarodowego i poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Wzywam Rosję do natychmiastowego zaprzestania działań militarnych i poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Członkowie NATO spotkają się, aby zająć się konsekwencjami agresywnych działań Rosji. Stoimy u boku narodu Ukrainy w tym strasznym czasie. NATO zrobi wszystko, aby chronić i bronić wszystkich sojuszników" - oświadczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

05:18

"Dzisiejsze wydarzenia związane są z obroną samej Rosji przeciwko tym, którzy wzięli Ukrainę za zakładnika i próbują wykorzystać ją przeciwko naszemu krajowi i narodowi" - powiedział Władimir Putin.

05:17

Z lotniska Boryspil pod Kijowem ewakuowani pasażerowie i pracownicy.

05:15

"Po upadku ZSRR doszło do naruszenia równowagi sił na świecie" - mówi Władimir Putin.

05:11

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania samochodów masowo opuszczających stolicę Ukrainy - Kijów.

05:10

"W związku z atakiem Rosji na Ukrainę został zwołany w trybie natychmiastowym Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, który za chwilę rozpocznie obrady" - poinformował rzecznik polskiego rządu Piotr Müller.

05:09

W Kijowie mniej więcej godzinę temu wszystkich obudziły cztery bardzo głośne wybuchy. One były słyszalne na południowy-wschód od centrum Kijowa. "Kiedy wstałem, by zobaczyć co się dzieje, widać było wyraźne rozbłyski światła właśnie z tej okolicy. Potwierdziło się później, że to okolice lotniska Kijów-Boryspol" - informuje nasz specjalny wysłannik na Ukrainę Mateusz Chłystun.



05:07

"Kolejny raz Rosja wybrała drogę agresji na suwerenny i niepodległy kraj" - powiedział szef NATO Jens Stoltenberg.

05:05

Wszystkie loty, które były kierowane do Kijowa czy na Ukrainę, są teraz przekierowywane do Polski, m.in. do Warszawy.

05:02

"Jestem przekonany, że oddani Rosji żołnierze spełnią swój obowiązek" - powiedział Putin.

05:01

Prezydent Rosji Władimir Putin wezwał ukraińskich wojskowych do złożenia broni i niewykonywania "przestępczych rozkazów".

Władze Ukrainy Putin nazwał "juntą, która działa przeciwko narodowi" oraz "neonazistami", którzy przejęli władzę.

04:59

Putin: "Zagospodarowanie" Ukrainy przez NATO jest nie do zaakceptowania.

04:56

Wybuchy słyszalne były tez w Biełgorodzie. To jest miasto w Rosji, tuż przy granicy z Ukrainą. Świadkowie mówią o rosyjskich myśliwcach, które pojawiły się nad tym miastem i najprawdopodobniej lecą w stronę Charkowa, drugiego największego miasta Ukrainy.

04:51

Trwa wstępny ostrzał Ukrainy, który będzie trwał kilka godzin - podała reporterka telewizji Fox News Jennifer Griffin, powołując się na źródło w administracji USA. Dodała, że po nim rosyjskie wojska lądowe wejdą na Ukrainę ze wszystkich stron.

"Oficjel USA powiedział mi: Obecnie trwa ostrzał przed napaścią. Następnie dojdzie do ataku lądowego z użyciem WSZYSTKICH sił, jakie Putin rozmieścił. Eksplozje słychać w Kijowie, Odessie, Mariupolu" - podała Griffin na Twitterze.

Z kolei republikański senator Marco Rubio napisał, że już teraz trwa morski desant na Mariupol, zaś rosyjscy spadochroniarze starają się przejąć kontrolę nad lotniskiem, by mogły zrzucić tam siły i okupować Kijów.

"Wojska lądowe wchodzą od Białorusi, Krymu i Rosji" - dodał.

04:47

Putin zwracając się do mieszkańców Ukrainy nazwał działania Rosji "samoobroną".

04:44

Na Twitterze pojawiło się nagranie z eksplozji w miejscowości Mariupol w Donbasie.

04:43

Biden zapowiedział także, że dziś naradzi się z liderami państw G7, przywódcami państw NATO i ogłosi w orędziu kolejne koszty nakładane na Rosję.

"Tej nocy Jill i ja modlimy się za odważny i dumny naród Ukrainy" - dodał prezydent.

04:42

"Ukraina stała się ofiarą niesprowokowanego i nieusprawiedliwionego ataku rosyjskich sił zbrojnych. Rosja jest odpowiedzialna za śmierć i destrukcję, który ten atak przyniesie" - powiedział prezydent USA Joe Biden w oświadczeniu. Zapowiedział, że "świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności".

"Prezydent Putin z premedytacją wybrał wojnę, która przyniesie katastrofalną utratę życia i ludzkiego cierpienia" - oświadczył Biden. Dodał, że USA i sojusznicy odpowiedzą w "zjednoczony i zdecydowany sposób" i "świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności".

04:40

04:35

Kolejne niepokojące doniesienia - w Kijowie słychać było dwa wybuchy. Media piszą o eksplozjach w Charkowie, Odessie.

04:32

Na słowa Putina natychmiast zareagował prezydent USA Joe Biden. "Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności za niesprowokowany i nieusprawiedliwiony atak" - podkreślił Biden.

04:31

Tymczasem ukraińskie media podają, że w okolicach lotniska Boryspil pod Kijowem słychać strzały.

04:30

Putin stwierdził, że operacja militarna w Donbasie ma na celu ochronę tamtejszej ludności. Podkreślił, że okoliczności wymagają od Rosji zdecydowanych działań i dodał, że Rosja nie zamierza okupować Ukrainy.

Putin wezwał także ukraińskich żołnierzy do natychmiastowego złożenia broni i powrotu do domów.

Powiedział, że w przypadku zagranicznej ingerencji Rosja zareaguje natychmiast. Dodał, że za przelew krwi będzie odpowiedzialny naród ukraiński.

Putin stwierdził, że ogłosił początek "specjalnej operacji wojskowej", by "zdemilitaryzować" i "zdenazyfikować" Ukrainę.