Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył w poniedziałek, że Ukraina próbowała zaatakować dronami rezydencję prezydenta Władimira Putina w obwodzie nowogrodzkim - przekazała agencja Reutera. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał oskarżenie kłamstwem, dodając, że Moskwa przygotowuje grunt pod uderzenia w budynki rządowe w Kijowie.

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow / IMAGO/Sergey Guneev/Imago Stock and People / East News

Ławrow powiedział, że w dniach 28-29 grudnia Ukraina zaatakowała państwową rezydencję prezydenta Rosji w obwodzie nowogrodzkim 91 dronami dalekiego zasięgu. Wszystkie zostały zniszczone przez rosyjskie systemy obrony powietrznej - przekazał minister spraw zagranicznych Rosji.

Tak lekkomyślne działania nie pozostaną bez odpowiedzi - powiedział Ławrow, cytowany przez agencję Reutera. Ocenił, że atak ten stanowi "terroryzm państwowy".

Rosyjski polityk przekazał, że siły zbrojne Rosji wybrały już cele do odwetowych uderzeń.

Ławrow zauważył, że atak miał miejsce podczas negocjacji dotyczących porozumienia pokojowego. Stwierdził, że choć Rosja nie opuści negocjacji, to pozycja Moskwy zostanie zrewidowana.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazwał rosyjskie oskarżenie kłamstwem. Ukraiński przywódca dodał, że Moskwa przygotowuje grunt pod uderzenia w budynki rządowe w Kijowie.