"Stało się to, czego wielu obserwatorów obawiało się od dawna: Władimir Putin ogłosił operację wojskową na Ukrainie. A zaledwie kilka minut później za tymi słowami poszły czyny" - pisze portal tygodnika "Spiegel". "To, co robi teraz Putin, to nic innego jak atak na całą Europę" - komentuje dziennik.

