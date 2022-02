"Nie podejmuję się już powiedzieć, co będzie dalej, powiem jedynie, że wszystkie opcje są na stole i musimy się z nimi liczyć. Przede wszystkim będziemy mieli sprzeczne informacje, Putin będzie to wykorzystywał do walki informacyjnej. Musimy mieć jedność w kraju co do polityki polskiego rządu i solidarności z Ukrainą" - tak o ataku Rosji na Ukrainę mówił w specjalnym wydaniu Porannej rozmowy w RMF FM gen. Jarosław Stróżyk.

