Rosja zwiększyła intensywność działań w Donbasie i mimo silnego ukraińskiego oporu osiąga lokalne sukcesy, a zdobycie Siewierodoniecka oznaczałoby, że cały obwód ługański znalazłby się pod rosyjską okupacją - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony. Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w wywiadzie udzielonym w poniedziałek wieczorem dla niemieckiej telewizji publicznej stwierdził , że embargo na rosyjską ropę naftową jest "w zasięgu ręki". Najnowsze informacje, zdjęcia i filmy, pokazujące kolejny dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Rosyjska inwazja na Ukrainę / Mykola Kalyeniak / PAP

09:11

W ciągu trzech miesięcy od początku inwazji na Ukrainę wojsko rosyjskie straciło około 29 350 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - ogłosił we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

09:05

Rosyjska ofensywa w Donbasie to największa walka w Europie od II wojny światowej - napisał we wtorek na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba, apelując do krajów partnerskich o szybsze dostawy broni i amunicji.

"Jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, że Ukraina ma już całe uzbrojenie, którego potrzebuje" - podkreślił szef ukraińskiej dyplomacji.

08:50

Kolaboranci w okupowanym przez Rosjan Chersoniu na południu Ukrainy planują zwrócić się do Rosji o utworzenie tam rosyjskiej bazy wojskowej - pisze we wtorek serwis Unian.

08:23

Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni dojdziemy do porozumienia, choć bardzo ważną wartością jest też zachowanie jedności - powiedział premier Mateusz Morawiecki, pytany o postępy w dyskusji między państwami UE nad wprowadzeniem szóstego pakietu sankcji wobec Rosji.



08:20

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,57 mln osób - podała we wtorek straż graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 18,5 tys. osób - dodano.

08:11

Cztery osoby zginęły wskutek rosyjskich ostrzałów w Siewierodoniecku na wschodzie Ukrainy - poinformował we wtorek szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

08:04

Rosja zwiększyła intensywność działań w Donbasie i mimo silnego ukraińskiego oporu osiąga lokalne sukcesy, a zdobycie Siewierodoniecka oznaczałoby, że cały obwód ługański znalazłby się pod rosyjską okupacją - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

07:56

W centrum Melitopola Rosjanie zawiesili rosyjską flagę.

07:51

Rośnie ryzyko ataków rakietowych i lotniczych z terytorium Białorusi - alarmuje we wtorek rano sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Rosyjska armia rozlokowała dywizjon rakiet Iskander-M w obwodzie brzeskim, 50 km od granicy z Ukrainą.

07:34

Ukraińska poczta rozpoczęła sprzedaż drugiego wojennego znaczka. Tym razem również nawiązuje do zatopienia krążownika Moskwa. W pierwszy dzień dystrybucji sprzedano 800 tysięcy egzemplarzy.

07:28

Mijają trzy miesiące od inwazji Rosji na Ukrainę. W tym czasie siły rosyjskie spustoszyły dużą część tego kraju, powodując śmierć tysięcy osób i ucieczkę milionów. Inwazja spowodowała największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej.

07:13

Rosjanie żądają łapówek od cywilów chcących wyjechać z okupowanego przez nich miasta Melitopol na południowym wschodzie Ukrainy - poinformowały w poniedziałek wieczorem władze obwodu zaporoskiego.



06:40

W obwodzie mikołajowskim na południu Ukrainy Rosjanie skierowali kolumnę ewakuacyjną cywilów na zaminowany teren, ocalałych rozstrzelano - podało nocą z poniedziałku na wtorek ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe".

Dowództwo napisało w komunikacie, że podczas przemieszczania się ukraińskich sił w obwodzie mikołajowskim w stronę obwodu chersońskiego znaleziono kilka cywilnych samochodów oraz rozstrzelane i okaleczone ciała.

05:46

Okupanci urządzili w Donbasie rzeźnię - oświadczył w poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr w swoim codziennym wieczornym wystąpieniu. Przytoczyła je agencja Interfax-Ukraina.

05:21

Najpopularniejszy niemiecki dziennik w poniedziałkowym wydaniu pyta retorycznie, czy Kanclerz Olaf Scholz nie chce, aby Ukraina zwyciężyła w konfrontacji z rosyjskim agresorem.

05:20

Sieć kawiarni Starbucks po 15 latach obecności w Rosji zapowiedziała wycofanie się z tego kraju. Ma tam 130 placówek przynoszących mniej niż 1 proc. rocznych przychodów.

05:19

Grupa kolumbijskich żołnierzy pojedzie do Europy, aby szkolić swoich ukraińskich kolegów w zakresie technik rozminowywania, poinformowała agencja Reutera, cytując kolumbijskiego ministra obrony.

05:12

Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w wywiadzie udzielonym w poniedziałek wieczorem dla niemieckiej telewizji publicznej stwierdził , że embargo na rosyjską ropę naftową jest "w zasięgu ręki".