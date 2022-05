"Spełniłem swoje marzenie" – mówi rosyjski żołnierz do swojej znajomej, informując ją o tym, że zabił Ukraińca. SBU przechwyciła kolejną rozmowę wojskowego z Rosji. „Mam takie ostrze, jak Frodo Baggins” – powiedział mężczyzna, nawiązując do powieści "Władca Pierścieni" autorstwa J.R.R. Tolkiena.

Zdjęcie ilustracyjne / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT HANDOUT / PAP/EPA

"Rosyjskich okupantów nazywamy orkami. Niektórzy z nich naprawdę są fanami tych postaci z 'Władcy Pierścieni' i cieszy ich mordowanie cywilnych Ukraińców" - pisze SBU w poście na Facebooku.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podkreśla, że nowa przechwycona rozmowa jest szokująca. "To nie fikcja, tylko zwykły rasizm i sadyzm" - napisano.

Rosyjski żołnierz mówi znajomej kobiecie, że "wczoraj złapali Ukraińca". On teraz jest w innym świecie. Wbiłem "świnię" prosto w jego serce - mówi żołnierz.

Kolejne słowa są jeszcze bardziej szokujące.

Mam ostrze jak Frodo Baggins. Spełniłem swoje marzenie. Chciałem przeciąć człowiekowi ścięgna i zobaczyć jak się czołga - mówił.

"Na kobiecie nie robi wrażenia zabicie człowieka, ale jest zniesmaczona, słysząc o krwawych marzeniach orki" - komentuje SBU.

"Wygląda na to, że ona nie może się doczekać jego powrotu do domu. Zrobimy co w naszej mocy, aby nie wrócił z wojny!" - pisze Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

"Rosjanie stracili już blisko 30 tysięcy żołnierzy"

Już trzy miesiące trwa inwazja Rosji na Ukrainę. W tym czasie wojsko rosyjskie straciło około 29 350 żołnierzy, w tym około 150 w ciągu ostatniej doby - twierdzi Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Minionej doby Rosja straciła też samolot, 9 czołgów, 28 pojazdów opancerzonych, 2 systemy artylerii oraz 4 drony - wynika z komunikatu zamieszczonego na Facebooku.

Według ukraińskiego sztabu łączne straty sił rosyjskich od 24 lutego do 24 maja wynoszą: 1302 czołgi, 3194 pojazdy opancerzone, 205 samolotów, 170 helikopterów, 606 systemów artyleryjskich, 201 wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet, 93 systemy przeciwlotnicze, 2213 pojazdów i cystern, 13 jednostek pływających i 480 dronów.