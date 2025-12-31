Japońskie MSZ wyraziło zaniepokojenie

Również rzecznik japońskiego MSZ Toshihiro Kitamura ocenił, że manewry z użyciem ostrej amunicji "zaostrzają napięcia" w regionie kluczowym dla globalnego handlu. Stosunki między azjatyckimi mocarstwami są już nadwyrężone po niedawnych sugestiach konserwatywnej premier Japonii Sanae Takaichi o możliwej interwencji wojskowej w przypadku inwazji Chin na Tajwan.

Chińska agencja Xinhua, cytując jednego z ekspertów ds. wojskowości, określiła manewry jako symulację "okrążenia" wyspy. Celem operacji jest "wywarcie presji na siły separatystyczne (w Tajpej) przy jednoczesnym zablokowaniu dostępu dla interwencji zewnętrznych" - podkreślono.

Pokaz siły ChRL nastąpił 11 dni po ogłoszeniu przez Stany Zjednoczone rekordowego pakietu zbrojeniowego dla Tajwanu o wartości 11,1 mld dolarów.

Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za własne terytorium i nigdy nie wykluczyły użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli.