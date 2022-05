Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla był gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Gość Pawła Balinowskiego powiedział, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy przez przejście graniczne w Medyce i przejście Przemyśl Główny przeszło ponad milion osób. Jak podkreślił Wojciech Bakun, to 20 razy więcej niż 60-tysięczny Przemyśl ma mieszkańców.

Wideo youtube

Od początku wojny mieliśmy zupełnie inne potrzeby niż inne miasta w Polsce. Już jest widoczna fala powrotów. Ludzie wracają do tych miejsc (w Ukrainie - red.), które są uważane za bezpieczne. Mierzymy się z ruchem dwukierunkowym, widoczna jest fala powrotów. Część osób z terenów uwolnionych spod okupacji rosyjskiej wyjeżdża do Polski, ale większy jest ruch osób wracających do Ukrainy - powiedział prezydent Przemyśla pytany przez Pawła Balinowskiego o to, jak obecnie wygląda sytuacja w mieście.

Paweł Balinowski zapytał gościa Popołudniowej rozmowy w RMF FM o to, ile osób będzie chciało zostać w Przemyślu na dłużej. Według rządowych szacunków, nawet 70 proc. uchodźców z Ukrainy może chcieć zostać w Polsce na stałe.

Na chwilę obecną w Przemyślu znajduje się około 5-6 tys. osób z Ukrainy, to 10 proc. mieszkańców miasta. Szacujemy ją na podstawie m.in. danych z przedszkoli i szkół. Ta liczba może być większa, sporo młodzieży pozostaje w ukraińskim systemie nauczania i nie chodzi do polskich szkół. Przygotowujemy się na pozostanie 5-6 tys. uchodźców z Ukrainy - stwierdził Wojciech Bakun.

Paweł Balinowski zapytał swojego gościa też o środki z subwencji rozwojowej.

Informacje, które do nas docierają, są dosyć przerażające. Subwencja rozwojowa to subwencja na inwestycje. Wiele miast, w tym Przemyśl, ma problem z finansowaniem zadań bieżących. Można porównać to do kupienia nowego mercedesa, kiedy nie ma się pieniędzy na prąd i gaz - powiedział prezydent Przemyśla w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.