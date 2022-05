Ukraińska poczta rozpoczęła sprzedaż drugiego wojennego znaczka. Tym razem również nawiązuje do zatopienia krążownika Moskwa. W pierwszy dzień dystrybucji sprzedano 800 tysięcy egzemplarzy.

Nowy ukraiński znaczek pocztowy / Alena Solomonova / PAP

Znaczek nosi tytuł: "Rosyjski okręt wojenny... wszystko!". Nawiązuje on do zatopienia krążownika Moskwa, który zatonął na Morzu Czarnym 13 kwietnia.

Sprzedaż znaczka rozpoczęto w całym kraju i w internecie. Przez urzędami pocztowymi zaczęły ustawiać się długie kolejki chętnych. Każdy z nich mógł kupić 2 bloki po 3 znaczki. Sprzedano 800 tysięcy egzemplarzy. Łącznie do sprzedaży stacjonarnej w Ukrainie ma trafić 1 milion. Dodatkowo przez internet będzie sprzedawane 1,5 miliona egzemplarzy. Część egzemplarzy trafi też do sprzedaży na światowych rynkach. Zysk z niej zostanie w części przeznaczony na wsparcie obrońców Ukrainy. Łączny nakłąd ma wynieść 5 milionów.

Poza stolicą znaczki trafiły też do innych oddziałów ukraińskiej poczty, w tym do obwodu chersońskiego, donieckiego i Ługańskiego. Łącznie można je dostać w 1500 miejscach.

To drugi ukraiński znaczek pocztowy nawiązujący do wojny. 12 kwietnia ukraińska poczta wydała symbol nawiązujący do obrony Wyspy Węży z pierwszych dni wojny. Tamten znaczek został nazwany "Rosyjski okręcie wojenny idi na ch**".