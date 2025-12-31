Tatiana Schlossberg, ceniona dziennikarka i wnuczka prezydenta Johna F. Kennedy’ego, zmarła w wieku 35 lat po heroicznej walce z rzadką odmianą białaczki. Jej odejście to kolejny akt dramatu w historii jednej z najsłynniejszych amerykańskich rodzin.

Na zdjęciu Caroline Kennedy, Tatiana Schlossberg (C) i Ed Schlossberg / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Wnuczka JFK, Tatiana Schlossberg, zmarła w wieku 35 lat po walce z ostrą białaczką szpikową i rzadką mutacją genetyczną.

Jej choroba pojawiła się nagle po narodzinach drugiego dziecka, a walka z nią była długa i wyczerpująca.

Śmierć Tatiany to kolejna tragedia w rodzinie Kennedych, znanej z serii przedwczesnych zgonów i dramatów.

Świat obiegła wieść o śmierci Tatiany Schlossberg, córki Caroline Kennedy i wnuczki legendarnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Johna F. Kennedy’ego. Miała zaledwie 35 lat. Od kilku miesięcy zmagała się z ostrą białaczką szpikową, której towarzyszyła niezwykle rzadka mutacja genetyczna. Informację o jej odejściu przekazała Fundacja Biblioteki JFK w Bostonie.

Tatiana Schlossberg była znaną dziennikarką, specjalizującą się w tematyce środowiskowej. Pracowała m.in. dla "The New York Times", a jej książka "Inconspicuous Consumption" zdobyła uznanie i nagrody. Była również autorką licznych publikacji, w których z pasją i zaangażowaniem podejmowała najważniejsze wyzwania współczesnego świata.

Walka z chorobą - osobista relacja Tatiany

Diagnoza przyszła nagle, niedługo po narodzinach jej drugiego dziecka. W poruszającym eseju, opublikowanym w listopadzie 2025 roku na łamach "The New Yorker", Schlossberg opisała swoje zmagania z chorobą, która brutalnie przerwała jej rodzinne szczęście i zawodowy rozwój.

Według informacji podanych przez ABC News, Tatiana przeszła długie i wyczerpujące leczenie: miesiące chemioterapii, ciężki krwotok poporodowy, dwa przeszczepy komórek macierzystych i kolejne terapie eksperymentalne. Mimo chwilowych sukcesów, choroba stale wracała.

W swoim eseju dziennikarka nie ukrywała lęku o przyszłość swoich dzieci.

"Podczas ostatniego badania klinicznego lekarz powiedział mi, że może utrzymać mnie przy życiu rok, może. Nie wiem, kim naprawdę jestem dla mojej córki i czy będzie pamiętać, że jestem jej matką" - wyznała, dodając, że najbardziej boli ją myśl, iż jej dzieci mogą jej nie pamiętać.

Kennedy - historia naznaczona tragediami

Odejście Tatiany Schlossberg to kolejna przedwczesna śmierć w rodzinie Kennedych, która już od dziesięcioleci uchodzi za symbol amerykańskiej tragedii. Przypomnijmy: prezydent John F. Kennedy został zamordowany w 1963 roku, jego brat Robert F. Kennedy zginął w zamachu pięć lat później. W 1999 roku świat obiegła wiadomość o katastrofie lotniczej, w której zginął John F. Kennedy Jr., syn prezydenta. W kolejnych dekadach rodzina musiała żegnać także innych swoich członków, których życie przedwcześnie przerwały różne dramatyczne wydarzenia.

Jak podkreśla "New York Times", historycy często mówią o "ciągu tragedii" dotykających ród Kennedych, który stał się symbolem kruchości nawet najbardziej uprzywilejowanego życia.

"Wydaje się, że za każdym razem, gdy któryś z członków rodziny Kennedy'ch był bliski osiągnięcia celu lub spełnienia swoich ambicji, spotykała go tragiczna cena" - pisał Edward Klein, autor książki o rodzinie Kennedych, porównując ich losy do antycznych tragedii.