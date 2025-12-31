Czy zwykłe siedzenie przy oknie może poprawić zdrowie osób z cukrzycą typu 2? Najnowsze badania z Holandii wskazują, że ekspozycja na naturalne światło dzienne w miejscu pracy lub domu może znacząco wpłynąć na regulację poziomu glukozy we krwi.

Siedzenie przy oknie może pomóc w walce z cukrzycą typu 2. Przełomowe odkrycie holenderskich naukowców / Shutterstock

Siedzenie przy oknie i korzystanie ze światła dziennego może pomóc osobom z cukrzycą typu 2 lepiej kontrolować poziom cukru we krwi.

Badania z Uniwersytetu w Maastricht pokazują, że ekspozycja na naturalne światło wzmacnia wrażliwość tkanek na insulinę, co jest kluczowe dla metabolizmu glukozy.

Pacjenci spędzający czas przy oknie utrzymywali prawidłowy poziom glukozy przez 50 proc. czasu, podczas gdy przy sztucznym świetle tylko przez 43 proc.

Prosty trik jak odsłonięcie rolet i siedzenie blisko okna, to tani i łatwy sposób na wsparcie zdrowia cukrzyków!

Każdego dnia miliony Polaków spędzają godziny w biurach, domach i innych pomieszczeniach, często z dala od okien i światła dziennego. Tymczasem, jak pokazują najnowsze badania zespołu z Uniwersytetu w Maastricht, nawet tak prosta czynność jak siedzenie przy oknie może mieć zbawienny wpływ na zdrowie osób zmagających się z cukrzycą typu 2.

Badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Cell Metabolism" rzucają nowe światło na rolę ekspozycji na naturalne światło w codziennej kontroli glikemii. Okazuje się, że światło dzienne nie tylko poprawia nastrój, ale może również pomóc w utrzymaniu poziomu cukru w normie.

Zegar biologiczny i rytmy okołodobowe - jak światło steruje naszym metabolizmem

Naukowcy przypominają, że każdy organizm funkcjonuje według rytmów okołodobowych, czyli około 24-godzinnych cykli aktywności. Ten naturalny zegar biologiczny reguluje niemal wszystkie procesy w ciele człowieka, w tym metabolizm glukozy, który ma kluczowe znaczenie w cukrzycy.

Co ciekawe, zegar ten jest niezwykle wrażliwy na światło - zwłaszcza to naturalne.

"Rytmy okołodobowe są regulowane przez ekspozycję organizmu na światło dzienne" - podkreślają autorzy badania. Wcześniejsze prace wykazały, że sztuczne światło w nocy zaburza działanie zegara biologicznego, co może skutkować wzrostem poziomu cukru we krwi. Z kolei częstszy kontakt z naturalnym światłem wzmacnia wrażliwość tkanek na insulinę, a to właśnie insulina odpowiada za utrzymanie odpowiedniego poziomu glukozy.

Joris Hoeks z Uniwersytetu w Maastricht zwraca uwagę na fakt, że do tej pory nie analizowano wpływu światła dziennego wpadającego przez okno, mimo że większość ludzi spędza większość czasu w zamkniętych pomieszczeniach.

Zespół badaczy przeprowadził dwa eksperymenty na grupie 13 osób chorych na cukrzycę typu 2, których średnia wieku wynosiła 70 lat. W pierwszym badaniu uczestnicy spędzili 4,5 dnia w pomieszczeniu o dużym dostępie do światła dziennego - od godziny 8:00 do 17:00. W tym czasie przyjmowali leki, korzystali z urządzeń elektronicznych o niskiej jasności i spali w całkowitej ciemności. Dieta i aktywność fizyczna były ściśle kontrolowane.

Miesiąc później (lub wcześniej) ci sami pacjenci przeszli identyczny eksperyment, ale tym razem w pomieszczeniu bez okien, oświetlonym wyłącznie sztucznym światłem.

Podczas obu eksperymentów uczestnicy nosili urządzenia do ciągłego monitorowania poziomu cukru we krwi. Choć dane zebrano u 10 pacjentów, wyniki są bardzo wymowne. W tygodniu, gdy badani byli wystawieni na światło naturalne, poziom glukozy we krwi utrzymywał się w normie przez 50 proc. czasu. Natomiast przy sztucznym świetle - tylko przez 43 proc. czasu.

Normy przyjęte przez naukowców odpowiadały wytycznym amerykańskiego CDC oraz brytyjskiego NHS: od 4,4 do 7,2 mmol/l (czyli ok. 79 do 129,6 mg/dl).

Co oznaczają te liczby w praktyce? Chociaż różnice wyników między dwoma eksperymentami mogą wydawać się stosunkowo niewielkie, to wydłużanie czasu, w którym poziom glukozy jest niezgodny z normą, może zwiększać ryzyko wystąpienia powikłań cukrzycy, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, choroba nerek i inne - zaznacza Hoeks.

Wnioski z badań są jasne: osoby z cukrzycą typu 2 powinny korzystać z naturalnego światła tak często, jak to możliwe - nawet jeśli oznacza to tylko siedzenie przy oknie. Jak podsumowuje Joris Hoeks: To proste, bezpłatne i dostępne dla każdego.

Naukowcy podkreślają jednak, że potrzebne są dalsze, zakrojone na szerszą skalę badania, które potwierdzą te obiecujące wyniki. Nie wiadomo także, czy podobne korzyści odniosą osoby z cukrzycą typu 1 lub stanem przedcukrzycowym.