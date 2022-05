Rosja po trzech miesiącach inwazji na Ukrainę okupuje 20 procent jej terytorium – pisze ukraiński "Forbes". To 125 tysięcy kilometrów kwadratowych.

Rosyjska inwazja na Ukrainę / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Rosja okupuje tereny Ukrainy od 2014 roku, kiedy rozpoczęła inwazję na Krym i Donbas. Wtedy zajęła ponad 43 tysiące kilometrów kwadratowych, co stanowi 7 procent całego terytorium państwa. Teraz ten obszar jest prawie trzy razy większy - to 125 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli ok. 20 procent.

Od 2014 rosyjska armia zajęła już tyle ukraińskich ziem, że ich łączna powierzchnia jest większa niż połączone terytoria Węgier i Bułgarii.

Teraz okupowane terytoria obejmują Krym, część regionu donieckiego, ługańskiego, charkowskiego, chersońskiego, zaporoskiego i miasto Sewastopol.

Od początku rosyjskiej inwazji ukraińska armia wyzwoliła spod kontroli rosyjskiej ponad 603 tysiące kilometrów kwadratowych.

W ostatnią inwazję rosyjską zaangażowanych jest ponad 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Ukraińcy oceniają, że w ich kraju operuje 105 rosyjskich batalionowych grup taktycznych.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow poinformował, że liczba obrońców wynosi łącznie 450 tys. żołnierzy wszystkich formacji, w tym w szeregach Sił Zbrojnych Ukrainy ma służyć 261 tys., Obrony Terytorialnej - 100 tys., Służby Granicznej i Gwardii Narodowej - po 45 tys.