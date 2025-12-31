Od 1 stycznia 2026 roku mieszkańców województwa śląskiego czeka prawdziwa rewolucja w sposobie ogrzewania domów. W życie wchodzi kolejny etap uchwały antysmogowej, który zakazuje używania instalacji grzewczych na paliwa stałe wyprodukowanych do 2017 roku i niespełniających norm klasy 3 i 4.

Rewolucja grzewcza na Śląsku: Od 2026 roku zakaz kotłów na paliwa stałe starej generacji / Shutterstock

Od 2026 roku na Śląsku nie będzie można używać starych kotłów opalanych paliwami stałymi, które nie spełniają norm klasy 3 lub 4.

Nowe kotły muszą być klasy 5 lub wyższej, emitujące nawet 10-15 razy mniej zanieczyszczeń niż starsze modele.

Kominki również muszą spełniać normy ekoprojektu - stare i nieefektywne będą musiały zostać wymienione lub zmodernizowane.

Nowe przepisy, które zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2026 roku, są częścią wieloletniej strategii ograniczania emisji zanieczyszczeń na Śląsku. Uchwała antysmogowa, przyjęta w 2017 roku, stopniowo wprowadza coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące użytkowania starych kotłów opalanych paliwami stałymi.

Jak czytamy na oficjalnej stronie marszałkowskiej kampanii "Przywracamy błękit", "do końca 2025 r. wszystkie kotły wyprodukowane w latach 2013-17 i niespełniające norm klasy 3 lub 4 muszą zniknąć z domów w woj. śląskim". Oznacza to, że od początku 2026 roku eksploatacja takich urządzeń będzie już nielegalna.

Warto podkreślić, że uchwała nie zakazuje samego spalania węgla czy drewna, ale określa, jakie urządzenia i paliwa mogą być stosowane. Celem jest wyeliminowanie najbardziej szkodliwych dla środowiska i zdrowia mieszkańców instalacji.

Od 1 września 2017 roku na terenie województwa śląskiego obowiązuje zakaz spalania mułów, flotokoncentratów, mokrego drewna oraz węgla brunatnego.

Nowoczesne kotły - mniej pyłu, więcej czystego powietrza

Właściciele domów, którzy decydują się na wymianę instalacji grzewczych lub budują nowe systemy ogrzewania, muszą od 2017 roku stosować wyłącznie kotły piątej klasy lub lepsze. To właśnie te nowoczesne urządzenia emitują nawet 10-15 razy mniej pyłów niż starsze, pozaklasowe modele.

W przypadku instalacji wykorzystujących inne nośniki ciepła, dopuszczone są jedynie te, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń określone w unijnym Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Harmonogram wymiany starych instalacji

Uchwała antysmogowa wprowadziła precyzyjny harmonogram wymiany starych pieców, zależny od wieku urządzenia. Wymagania dla instalacji, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r., obowiązują od 2022 roku (dla instalacji mających powyżej 10 lat), od 2024 roku (dla urządzeń 5-10-letnich), od 2026 roku (poniżej 5 lat eksploatacji) oraz od 2028 roku (dla instalacji klasy 3 lub 4).

Kominki tylko z ekoprojektem

Uchwała dopuszcza stosowanie kominków, ale tylko tych, które spełniają wymagania tzw. ekoprojektu (ecodesign) określonego przez Komisję Europejską. Oznacza to, że stare, nieefektywne kominki również będą musiały zniknąć lub zostać zmodernizowane.

Mandaty i kary dla łamiących przepisy

Za nieprzestrzeganie zapisów uchwały antysmogowej grożą poważne konsekwencje finansowe. Mandat za łamanie przepisów może wynieść do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu - grzywna sięga nawet 5 tysięcy złotych.