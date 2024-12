Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka podpisali w piątek w Mińsku porozumienie o wzajemnych gwarancjach bezpieczeństwa - podała agencja Reutera, powołując się na media rosyjskie. Białoruś ma też otrzymać od Rosji pociski balistyczne średniego zasięgu Oriesznik.

Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka z ważnymi dokumentami / GAVRIIL GRIGOROV / KREMLIN POOL / POOL / PAP/EPA

Putin powiedział, że podpisany traktat "umożliwi niezawodną ochronę bezpieczeństwa Rosji i Białorusi, tworząc w ten sposób warunki do dalszego pokojowego i zrównoważonego rozwoju obu państw" - podała agencja Reutera.

Putin: Oriesznik na Białorusi to zadanie wykonalne

Rosyjski przywódca zapewnił także Łukaszenkę, że Moskwa może rozmieścić swój system pocisków balistycznych średniego zasięgu Oriesznik na Białorusi w drugiej połowie 2025 r. Putin w ten sposób odpowiedział na prośbę przywódcy Białorusi, który chce mieć tę broń w swoim kraju.

Skoro podpisaliśmy dziś porozumienie o gwarancjach bezpieczeństwa i o wykorzystaniu do tego wszystkich dostępnych sił i środków, uważam rozmieszczenie takich systemów jak Oriesznik na terytorium Republiki Białorusi za wykonalne - powiedział Putin.

Zapowiedział też, że może się to stać w drugiej połowie przyszłego roku, gdy wzrośnie seryjna produkcja tych systemów w Rosji i gdy wejdą one do służby w rosyjskich siłach strategicznych. Według Putina, o ustalaniu celów dla pocisków Oriesznik na Białorusi będzie decydował jedynie Mińsk.

Czym jest Oriesznik?

Oriesznik to zdolny do przenoszenia ładunków nuklearnych pocisk balistyczny średniego zasięgu, który został w zeszłym miesiącu użyty przez Rosję do ataku na ukraińskie zakłady zbrojeniowe w Dnieprze.

Broń atomowa została wycofana z Białorusi po upadku Związku Radzieckiego w 1991 r., ale Putin ogłosił w zeszłym roku, że Rosja umieszcza tam taktyczne rakiety nuklearne jako środek odstraszający dla Zachodu.

Parafianowicz: To kluczowe porozumienie

To kluczowe porozumienie, które podsumowuje bardzo długi proces tworzenia z Białorusi kolejnego okręgu wojskowego Federacji Rosyjskiej - mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 Zbigniew Parafianowicz, reporter "Dziennika Gazety Prawnej".

To nie jest tak, że ta umowa spadła z nieba natychmiast, jest zjawiskiem nieoczekiwanym. To porozumienie poprzedziło co najmniej 160 aktów prawnych, które zostały podpisane pomiędzy Rosją a Białorusią, różnych deklaracji, memorandum, porozumień międzyrządowych - mówił dziennikarz.