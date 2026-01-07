Fińskie służby zatrzymały statek Fitburg, podejrzewany o uszkodzenie podmorskiego kabla telekomunikacyjnego między Helsinkami a Tallinem. Na pokładzie jednostki, płynącej z Rosji do Izraela, znaleziono towary objęte międzynarodowymi sankcjami. Trwa śledztwo, a członkowie załogi zostali objęci zakazem podróżowania.

/ EPA/Jussi Eskola / PAP/EPA

Statek Fitburg podejrzewany o uszkodzenie kabla telekomunikacyjnego w Zatoce Fińskiej został zatrzymany przez fińskie służby.

Śledczy sprawdzają, czy do uszkodzenia doszło celowo.

Na pokładzie statku znaleziono stal objętą międzynarodowymi sankcjami.

Jeden z członków załogi, obywatel Azerbejdżanu, został aresztowany, a trzech innych objęto zakazem podróżowania.

Inspekcja techniczna wykazała uchybienia, które nie zagrażają bezpieczeństwu jednostki.

Statek znajduje się obecnie w porcie niedaleko Helsinek.

Do uszkodzenia podmorskiego kabla telekomunikacyjnego doszło 31 grudnia 2025 roku w strefie ekonomicznej Estonii. Według fińskich śledczych kabel mógł zostać uszkodzony przez kotwicę i łańcuch statku Fitburg, płynącego z Petersburga do Hajfy. Badania dna morskiego wykazały ślad płużenia ciągnący się na odcinku kilkudziesięciu kilometrów przed miejscem uszkodzenia.

Obecnie trwa dochodzenie mające ustalić, czy incydent był wynikiem celowego działania. Policja nie wyklucza sabotażu, jednak na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących funkcji podejrzanych członków załogi.

Zatrzymania i sankcje

W związku ze sprawą sąd w Helsinkach zdecydował o aresztowaniu obywatela Azerbejdżanu, będącego jednym z 14 członków załogi. Pozostali członkowie załogi to obywatele Rosji, Kazachstanu i Gruzji. Trzech z nich, w tym Rosjanin, zostało objętych zakazem opuszczania Finlandii na czas trwania śledztwa.

Fińska służba celna po przeprowadzonej kontroli poinformowała o zajęciu ładunku statku. Przewożona stal została sklasyfikowana jako towar objęty międzynarodowymi sankcjami nałożonymi na Rosję.

Stan techniczny statku

Agencja Transportu i Komunikacji przeprowadziła też inspekcję techniczną jednostki. Wykryto dziesięć uchybień, jednak żadne z nich nie zagrażają bezpieczeństwu statku ani załogi. Fitburg, pływający pod banderą Saint Vincent i Grenadyny, został skierowany do portu niedaleko Helsinek, gdzie pozostaje do dyspozycji śledczych.