W Berlinie trwają ukraińsko-amerykańskie negocjacje w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Podczas niedzielnych rozmów "osiągnięto znaczny postęp" - poinformował specjalny wysłannik USA Steve Witkoff.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Guido Bergmann / PAP/EPA

W Berlinie trwają rozmowy delegacji USA i Ukrainy na temat zakończenia wojny z Rosją.

Specjalny wysłannik USA Steve Witkoff poinformował o "znacznym postępie" podczas spotkania.

W rozmowach uczestniczyli m.in. Steve Witkoff, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

W spotkaniu delegacji USA i Ukrainy uczestniczyli Steve Witkoff, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Przedstawiciele przeprowadzili pogłębione rozmowy... osiągnięto znaczny postęp i spotkają się ponownie jutro rano" - napisał Witkoff w poście na X.

Szczegóły rozmów w Berlinie nie są znane, wiadomo, że mają być kontynuowane w poniedziałek. Wciąż nie jest jednak jasne, w jakim formacie i z którymi szefami państw lub rządów w Europie.

W poniedziałek w Berlinie odbędą się rozmowy wysokiego szczebla dotyczące planów zawieszenia broni na Ukrainie. W niemieckiej stolicy oczekiwani są m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Holandii Dick Schoof.

Z komunikatów strony ukraińskiej wynika, że rozmowy mają dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę.