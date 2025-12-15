W czasie ćwiczeń uruchamiane będą syreny alarmowe, które wygenerują ciągły dźwięk trwający 1 minutę. Sygnał ten będzie oznaczał zarówno ogłoszenie, jak i odwołanie alarmu.

Wszystkie uruchomienia syren mają charakter wyłącznie testowy i służą sprawdzeniu sprawności systemu oraz wewnętrznych procedur reagowania.

Spokój i bezpieczeństwo mieszkańców

Władze podkreślają, że mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań w związku z testem. Emitowane sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.

"Prosi się o zachowanie spokoju w czasie trwania ćwiczeń" - informują organizatorzy.



Każda osoba, która usłyszy syrenę alarmową, może zgłosić ten fakt za pośrednictwem aplikacji Warszawa 19115, pod numerem 19115 lub przez stronę internetową Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 .

Zgłaszane uwagi będą potwierdzeniem, że sygnały alarmowe działają prawidłowo i są dobrze słyszalne.

