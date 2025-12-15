Od poniedziałku, 15 grudnia, do czwartku, 18 grudnia, w godzinach od 8:00 do 15:00 na terenie całego województwa mazowieckiego przeprowadzony zostanie test systemu alarmowania i ostrzegania ludności. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć sygnały dźwiękowe emitowane przez syreny alarmowe. Emitowane sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.

Testy są elementem ćwiczenia "Syrena-25", które ma na celu doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności. W ramach tych działań sprawdzane będzie nie tylko działanie systemu ostrzegania, ale także przygotowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.

W czasie ćwiczeń uruchamiane będą syreny alarmowe, które wygenerują ciągły dźwięk trwający 1 minutę. Sygnał ten będzie oznaczał zarówno ogłoszenie, jak i odwołanie alarmu. 

Wszystkie uruchomienia syren mają charakter wyłącznie testowy i służą sprawdzeniu sprawności systemu oraz wewnętrznych procedur reagowania.

Spokój i bezpieczeństwo mieszkańców

Władze podkreślają, że mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań w związku z testem. Emitowane sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. 

"Prosi się o zachowanie spokoju w czasie trwania ćwiczeń" - informują organizatorzy.

Każda osoba, która usłyszy syrenę alarmową, może zgłosić ten fakt za pośrednictwem aplikacji Warszawa 19115, pod numerem 19115 lub przez stronę internetową Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Zgłaszane uwagi będą potwierdzeniem, że sygnały alarmowe działają prawidłowo i są dobrze słyszalne.