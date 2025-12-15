Od poniedziałku, 15 grudnia, do czwartku, 18 grudnia, w godzinach od 8:00 do 15:00 na terenie całego województwa mazowieckiego przeprowadzony zostanie test systemu alarmowania i ostrzegania ludności. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć sygnały dźwiękowe emitowane przez syreny alarmowe. Emitowane sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
Testy są elementem ćwiczenia "Syrena-25", które ma na celu doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego oraz ochrony ludności. W ramach tych działań sprawdzane będzie nie tylko działanie systemu ostrzegania, ale także przygotowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców.