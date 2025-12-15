Nie będzie w tym roku Chanuki u prezydenta - informowała "Rzeczpospolita". Uroczyste zapalenie świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim z okazji trwającego osiem dni dorocznego święto żydowskiego nazywanego także Świętem Świateł, było wieloletnią tradycją, którą zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński. Chanukowe świece w Pałacu zapalali m.in. Andrzej Duda, Bronisław Komorowski czy Aleksander Kwaśniewski. Przerwanie tej tradycji Karol Nawrocki zapowiadał już w kampanii prezydenckiej - na antenie RMF FM. Jego decyzję skomentował minister obrony narodowej, wicepremier Radosław Sikorski. "Ciekawe, czy Prezes ujmie się za spuścizną brata" - napisał.

Prezydent Karol Nawrocki; Warszawa, 13.12.2025; 44. rocznica wprowadzenia stanu wojennego / Pawel Wodzynski/East News / East News

Karol Nawrocki już podczas kampanii prezydenckiej zapowiadał, że w przypadku wygranej nie zamierza zapalać świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim. Oficjalnie deklaracja ta padła na naszej antenie. 11 stycznia Karol Nawrocki był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Odpowiadał m.in. na pytania słuchaczy RMF FM. Jedno z nich brzmiało: czy zapaliłby świece chanukowe zgodnie z tradycją, którą zapoczątkował Lecz Kaczyński, a podtrzymał Andrzej Duda?

Nie. Ja swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – powiedział w styczniu Karol Nawrocki. Całą rozmowę można znaleźć TUTAJ .

Teraz "Rzeczpospolita" donosi, że Chanuki w Pałacu Prezydenckim rzeczywiście nie będzie. Przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce również mieli potwierdzić, że nie otrzymali zaproszenia na uroczystość. Święto Chanuki ma się jednak odbyć w Sejmie.

Jak można przeczytać na stronie Pałacu Prezydenckiego w relacjach z tego wydarzenia z poprzednich lat, tradycję zapalania świec chanukowych przez głowę państwa zainicjował prezydent Lech Kaczyński. Pierwsza taka ceremonia odbyła się w Pałacu Prezydenckim 18 grudnia 2006 roku. Potem kontynuowali ją kolejni prezydenci.

Prezydent Andrzej Duda i naczelny rabin Polski Michael Schudrich. Chanuka w Pałacu Prezydenckim, 11 grudnia 2023 / Wojciech Olkusnik/East News/ / East News

Prezydent Lech Kaczyński i naczelny rabin Polski Michael Schudrich, 21 grudnia 2008 / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent Bronisław Komorowski i przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie Piotr Kadlcik, 3 grudnia 2013 / Paweł Supernak / PAP

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą i przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Gdańsku Michał Samet, 9 grudnia 2018 / PAP

Decyzję prezydenta Nawrockiego skomentował na platformie X minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. "Ciekawe, czy Prezes ujmie się za spuścizną brata" - napisał.