Nie będzie w tym roku Chanuki u prezydenta - informowała "Rzeczpospolita". Uroczyste zapalenie świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim z okazji trwającego osiem dni dorocznego święto żydowskiego nazywanego także Świętem Świateł, było wieloletnią tradycją, którą zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński. Chanukowe świece w Pałacu zapalali m.in. Andrzej Duda, Bronisław Komorowski czy Aleksander Kwaśniewski. Przerwanie tej tradycji Karol Nawrocki zapowiadał już w kampanii prezydenckiej - na antenie RMF FM. Jego decyzję skomentował minister obrony narodowej, wicepremier Radosław Sikorski. "Ciekawe, czy Prezes ujmie się za spuścizną brata" - napisał.
- Polityka, ekonomia, sport, pogoda, nauka, kultura, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl.
Karol Nawrocki już podczas kampanii prezydenckiej zapowiadał, że w przypadku wygranej nie zamierza zapalać świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim. Oficjalnie deklaracja ta padła na naszej antenie. 11 stycznia Karol Nawrocki był gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Odpowiadał m.in. na pytania słuchaczy RMF FM. Jedno z nich brzmiało: czy zapaliłby świece chanukowe zgodnie z tradycją, którą zapoczątkował Lecz Kaczyński, a podtrzymał Andrzej Duda?
Nie. Ja swoje przywiązanie do wartości chrześcijańskich traktuję poważnie, więc obchodzę święta, które są bliskie mojej osobie – powiedział w styczniu Karol Nawrocki. Całą rozmowę można znaleźć TUTAJ.
Teraz "Rzeczpospolita" donosi, że Chanuki w Pałacu Prezydenckim rzeczywiście nie będzie. Przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce również mieli potwierdzić, że nie otrzymali zaproszenia na uroczystość. Święto Chanuki ma się jednak odbyć w Sejmie.
Jak można przeczytać na stronie Pałacu Prezydenckiego w relacjach z tego wydarzenia z poprzednich lat, tradycję zapalania świec chanukowych przez głowę państwa zainicjował prezydent Lech Kaczyński. Pierwsza taka ceremonia odbyła się w Pałacu Prezydenckim 18 grudnia 2006 roku. Potem kontynuowali ją kolejni prezydenci.
Decyzję prezydenta Nawrockiego skomentował na platformie X minister spraw zagranicznych, wicepremier Radosław Sikorski. "Ciekawe, czy Prezes ujmie się za spuścizną brata" - napisał.