Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w najbliższych dniach w Berlinie odbędzie się seria kluczowych spotkań z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych oraz państw europejskich. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, odbudowy kraju po wojnie oraz wypracowania politycznego porozumienia, które zakończy konflikt z Rosją.

Zełenski zapowiedział, że szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow oraz ukraiński zespół negocjacyjny przedstawią sprawozdanie z dotychczasowych kontaktów międzynarodowych. Generał Andrij Hnatow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wraz z przedstawicielami sektora obrony i bezpieczeństwa, pracują nad szczegółami gwarancji bezpieczeństwa dla kraju i jego obywateli - informuje ukraiński prezydent.

Równolegle prowadzone są rozmowy z amerykańskimi i europejskimi partnerami na temat odbudowy oraz powojennego rozwoju Ukrainy. Zełenski zapowiedział także spotkania z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa oraz europejskimi liderami, których celem jest wypracowanie politycznego porozumienia kończącego wojnę.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina dąży do osiągnięcia "godnego pokoju" i zapewnienia, że Rosja nie podejmie kolejnej agresji. Prezydent zapowiedział "maksymalnie aktywną i konstruktywną" pracę ukraińskiej delegacji w Berlinie, podkreślając, że rozmowy będą prowadzone ze wszystkimi, którzy mogą realnie przyczynić się do zawarcia trwałego porozumienia.