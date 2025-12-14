Równolegle prowadzone są rozmowy z amerykańskimi i europejskimi partnerami na temat odbudowy oraz powojennego rozwoju Ukrainy. Zełenski zapowiedział także spotkania z przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa oraz europejskimi liderami, których celem jest wypracowanie politycznego porozumienia kończącego wojnę.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Ukraina dąży do osiągnięcia "godnego pokoju" i zapewnienia, że Rosja nie podejmie kolejnej agresji. Prezydent zapowiedział "maksymalnie aktywną i konstruktywną" pracę ukraińskiej delegacji w Berlinie, podkreślając, że rozmowy będą prowadzone ze wszystkimi, którzy mogą realnie przyczynić się do zawarcia trwałego porozumienia.