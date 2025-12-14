Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że w najbliższych dniach w Berlinie odbędzie się seria kluczowych spotkań z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych oraz państw europejskich. Rozmowy mają dotyczyć przede wszystkim gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, odbudowy kraju po wojnie oraz wypracowania politycznego porozumienia, które zakończy konflikt z Rosją.
- Ukraina przygotowuje się do serii kluczowych spotkań w Berlinie z przedstawicielami USA i Europy, dotyczących gwarancji bezpieczeństwa oraz odbudowy kraju.
- Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział rozmowy z amerykańskimi i europejskimi partnerami w sprawie zakończenia wojny i powojennego rozwoju Ukrainy.
- Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy ma przedstawić sprawozdanie z dotychczasowych kontaktów międzynarodowych.
Zełenski zapowiedział, że szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow oraz ukraiński zespół negocjacyjny przedstawią sprawozdanie z dotychczasowych kontaktów międzynarodowych. Generał Andrij Hnatow, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, wraz z przedstawicielami sektora obrony i bezpieczeństwa, pracują nad szczegółami gwarancji bezpieczeństwa dla kraju i jego obywateli - informuje ukraiński prezydent.