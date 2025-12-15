Warszawska Straż Miejska wzbogaciła swoją flotę o nowoczesny, w pełni elektryczny smogowóz. Pojazd, zakupiony dzięki wsparciu Unii Europejskiej, ma pomóc w skuteczniejszej walce z zanieczyszczeniem powietrza w stolicy. To pierwszy tego typu samochód w Oddziale Ochrony Środowiska warszawskiej straży miejskiej.

/ Straż Miejska Warszawy /

Flota transportowa straży miejskiej w Warszawie powiększyła się o innowacyjny smogowóz. To mobilne laboratorium analityczne, które pozwoli na jeszcze dokładniejsze badanie jakości powietrza w stolicy.

Pojazd jest pierwszym w pełni elektrycznym samochodem tego typu w służbie stołecznych strażników.

Zakup smogowozu był możliwy dzięki środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Zaawansowane technologie w służbie mieszkańcom

Najważniejszym elementem wyposażenia smogowozu jest czujnik pyłów zawieszonych w powietrzu. Laboratorium na kółkach posiada także szereg innych nowoczesnych urządzeń, takich jak kamera termowizyjna na wysięgniku czy przenośny detektor wielogazowy. Dzięki temu strażnicy mogą szybciej i skuteczniej wykrywać źródła zanieczyszczeń.

/ Straż Miejska Warszawy /

"To kolejny krok w konsekwentnie realizowanej strategii miasta, zmierzającej do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza. Inwestycja w praktyce przełoży się na skuteczniejszą walkę z nielegalnym spalaniem i lepszą ochronę zdrowia mieszkańców" - podkreślił Grzegorz Staniszewski z warszawskiej straży miejskiej.

Obecnie aż 200 funkcjonariuszy straży miejskiej jest uprawnionych do prowadzenia kontroli posesji pod kątem zanieczyszczania środowiska.

Każdego roku przeprowadzają oni około 6,5 tysiąca takich kontroli. Nowoczesny smogowóz pozwoli na jeszcze szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie na zgłoszenia dotyczące nielegalnego spalania odpadów czy innych źródeł zanieczyszczeń.