Zakłócenie w ruchu pociągów, odwołany mecz

W niedzielę z powodu złej pogody doszło do zakłócenia w ruchu pociągów w Walencji, Almerii i Murcji. W związku z intensywnymi opadami odwołano mecz ligi hiszpańskiej Levante -Villarreal.

Prognozy nie były optymistyczne, dlatego Urząd Miasta Walencja otworzył też w niedzielę trzy centra pomocy w sytuacjach kryzysowych. W związku z pełnym obłożeniem tych placówek otwarta została także hala sportowa w Benimaclet, która zapewniał schronienie osobom bezdomnym.

Do zachowania szczególnej ostrożności na zagrożonych terenach wezwał w niedzielę premier Hiszpanii Pedro Sanchez.



Zajęcia stacjonarne odwołane

Decyzja o zamknięciu szkół dotyczy przede wszystkim placówek położonych na terenach zalewowych oraz tych, które ucierpiały podczas powodzi w październiku 2024 roku. O przejściu na nauczanie zdalne na uczelniach ograniczenie przemieszczania się studentów, zwłaszcza tych dojeżdżających spoza aglomeracji miejskiej, którzy musieliby pokonywać tereny szczególnie narażone na zalanie.

Katastrofalna powódź

Pod koniec października 2024 r. w Walencji miały miejsce gwałtowne powodzie, w wyniku których zginęło ponad 220 osób. Po tragedii usprawniono systemy ostrzegania i przeprowadzono akcje przygotowujące na wystąpienie niebezpieczeństwa w przyszłości.

Tysiące mieszkańców regularnie przez rok protestowało w centrum Walencji przeciwko szefowi regionalnego rządu Carlosowi Mazonowi, oskarżając go o złe zarządzanie sytuacją kryzysową. Mazon nie przyznawał się do winy, jednak w końcu podał się do dymisji na początku listopada 2025 r.