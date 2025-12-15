Koszmarny wypadek w Kolumbii. 17 osób zginęło, a 20 zostało rannych, gdy autokar wiozący absolwentów szkoły średniej stoczył się z urwiska w północnej części kraju.

Autobus spadł w ponad 60-metrową przepaść / STRINGER / AFP/EAST NEWS

Tragiczny wypadek w Kolumbii - autokar z absolwentami szkoły średniej spadł z urwiska w departamencie Antioquia.

Zginęło 17 osób, w tym 16 uczniów w wieku 16-18 lat oraz kierowca pojazdu.

20 osób zostało rannych, część z nich odniosła poważne obrażenia.

Do zdarzenia doszło w niedzielę wczesnym rankiem, gdy młodzież wracała z wycieczki nad Morze Karaibskie, gdzie świętowała ukończenie szkoły.

Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl .

Do tragedii doszło w niedzielę wczesnym rankiem w departamencie Antioquia.

Według dziennika "El Tiempo" autokarem jechali absolwenci liceum, wracający z wycieczki nad Morze Karaibskie, gdzie świętowali ukończenie szkoły.

Dziennik "El Espectador" podał, że autobus spadł w ponad 60-metrową przepaść, a część pasażerów została uwięziona w rozbitym pojeździe, podczas gdy inni wypadli przez okna w czasie upadku.

Gubernator Antioquii Andres Julian poinformował na platformie X, że odnaleziono ciała 17 osób, w tym 16 uczniów i kierowcy.

Przekazał również listę ofiar, z której wynika, że uczniowie mieli po 16-18 lat. "Ból ich rodzin jest niemożliwy do ukojenia" - dodał.