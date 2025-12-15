Koszmarny wypadek w Kolumbii. 17 osób zginęło, a 20 zostało rannych, gdy autokar wiozący absolwentów szkoły średniej stoczył się z urwiska w północnej części kraju.
- Tragiczny wypadek w Kolumbii - autokar z absolwentami szkoły średniej spadł z urwiska w departamencie Antioquia.
- Zginęło 17 osób, w tym 16 uczniów w wieku 16-18 lat oraz kierowca pojazdu.
- 20 osób zostało rannych, część z nich odniosła poważne obrażenia.
- Do zdarzenia doszło w niedzielę wczesnym rankiem, gdy młodzież wracała z wycieczki nad Morze Karaibskie, gdzie świętowała ukończenie szkoły.
Do tragedii doszło w niedzielę wczesnym rankiem w departamencie Antioquia.
Według dziennika "El Tiempo" autokarem jechali absolwenci liceum, wracający z wycieczki nad Morze Karaibskie, gdzie świętowali ukończenie szkoły.
Dziennik "El Espectador" podał, że autobus spadł w ponad 60-metrową przepaść, a część pasażerów została uwięziona w rozbitym pojeździe, podczas gdy inni wypadli przez okna w czasie upadku.
Gubernator Antioquii Andres Julian poinformował na platformie X, że odnaleziono ciała 17 osób, w tym 16 uczniów i kierowcy.
Przekazał również listę ofiar, z której wynika, że uczniowie mieli po 16-18 lat. "Ból ich rodzin jest niemożliwy do ukojenia" - dodał.