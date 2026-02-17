Siły Operacji Specjalnych Ukrainy poinformowały o przeprowadzeniu ataku na okupowanym Krymie. Według komunikatu zniszczono miejsce przechowywania kompleksu rakietowego Iskander oraz punkt pilotowania dronów rosyjskiej jednostki Rubikon.

Ukraińskie uderzenie na miejsce przechowywania kompleksu rakietowego Iskander na Krymie / Siły Operacji Specjalnych Ukrainy /

Siły Operacji Specjalnych Ukrainy poinformowały o uderzeniu w magazyn kompleksu rakietowego Iskander na okupowanym Krymie.

Do ataków użyto dronów FP-2, zdolnych do przenoszenia 105-kilogramowych ładunków wybuchowych.

Do ataków użyto dronów uderzeniowych FP-2 - powiadomiły SSO. Maszyny te mogą przenosić 105-kilogramowe ładunki wybuchowe.

"We wsi Pasiczne, na tymczasowo okupowanym terytorium Autonomicznej Republiki Krymu, SSO trafiły w miejsce przechowywania operacyjno-taktycznego kompleksu rakietowego Iskander. W miejscu uderzenia odnotowano potężne eksplozje" - przekazały SSO w mediach społecznościowych, gdzie opublikowano też nagranie z ataku.

Punkt zdalnego pilotowania dronów jednostki Rubikon został zniszczony we wsi Wysokie w okupowanej części obwodu zaporoskiego. Podczas operacji użyto kilku dronów - poinformowano w komunikacie.

SSO powiadomiły, że w ubiegłym tygodniu skutecznie zaatakowały ponad 10 obiektów na terytoriach okupowanych. Były to głównie miejsca koncentracji personelu, składy amunicji i materiałów paliwowo-smarowych, miejsca postoju wojskowego transportu samochodowego oraz inne obiekty.