Po weekendowej awarii infrastruktury zasilania Muzeum Śląskie w Katowicach zostało czasowo zamknięte dla zwiedzających. Dyrekcja zapewnia, że zbiory są bezpieczne i nie ma zagrożenia dla eksponatów.

Muzeum Śląskie na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

W miniony weekend doszło do poważnej awarii infrastruktury zasilania w Muzeum Śląskim w Katowicach. Z tego powodu dyrekcja zdecydowała o czasowym zamknięciu instytucji dla zwiedzających.

"Zbiory pozostają zabezpieczone i nie są zagrożone" - poinformowano na facebookowym profilu placówki.

Jak podkreślono, sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby techniczne, a wszystkie procedury bezpieczeństwa funkcjonują zgodnie ze standardami. Trwa analiza przyczyn awarii oraz prace mające na celu jak najszybsze przywrócenie funkcjonalności muzeum.

Muzeum Śląskie od 2015 r. działa w nowej siedzibie, w tzw. Kwartale Kultury na terenie dawnej kopalni Katowice. Jego główne powierzchnie wystawiennicze znajdują się pod ziemią.

Informacje dla zwiedzających

Muzeum Śląskie zapowiedziało, że o terminie ponownego otwarcia poinformuje niezwłocznie.

Osoby, które zakupiły bilety, proszone są o kontakt mailowy w sprawie zwrotu: obsluga.publicznosci@muzeumslaskie.pl.

Muzeum Śląskie od lat zmaga się z problemami technicznymi związanymi z konstrukcją obecnej siedziby. W sierpniu 2024 r. zamówiono prace związane z uszczelnieniem podziemnych obiektów. Finansowane z budżetu woj. śląskiego roboty polegają na odkopaniu stropodachu i częściowo ścian, usunięciu izolacji oraz wykonaniu jej w nowej technologii.

Placówka prowadzi również inwestycje w zabytkowe obiekty na terenie dawnej kopalni Katowice.