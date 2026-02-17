Cztery kolejne osoby zostały zatrzymane w śledztwie dotyczącym spółki Cinkciarz.pl. Prokuratura zarzuca im udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa na szkodę klientów. Straty oszacowano już na ponad 174 miliony złotych.

/ Shutterstock

Między 10 a 12 lutego 2026 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali kolejne cztery osoby w związku ze śledztwem dotyczącym spółki Cinkciarz.pl.

Wśród zatrzymanych są dwaj byli członkowie zarządu Cinkciarz.pl i Conotoxia sp. z o.o., a także dwie osoby odpowiedzialne za zarządzanie płynnością środków walutowych.



Zarzuty i grożące kary

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom oraz obrotowi gospodarczemu.

Według prokuratury podejrzani mieli również wprowadzać klientów w błąd co do kondycji finansowej spółki oraz prać brudne pieniądze.

Podejrzani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom i przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także związanych z nierzetelnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz zawarciem w sprawozdaniach finansowych nierzetelnych danych - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek.

Wobec wszystkich podejrzanych zastosowano dozór policji i poręczenia majątkowe w wysokości od 10 do 200 tys. zł. Grozi im nawet do 25 lat więzienia.



Milionowe straty i poszukiwania prezesa

Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące doprowadzenia klientów spółki Cinkciarz.pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do faktycznego przeznaczenia środków pieniężnych, wpłacanych przez pokrzywdzonych w ramach świadczonej przez spółkę usługi internetowej wymiany walut.

Prokuratura oszacowała wartość szkody na ponad 174 mln zł.

Trwają także poszukiwania prezesa zarządu Cinkciarz.pl, Marcina P., który przebywa poza granicami kraju. Wydano za nim list gończy oraz czerwoną notę poszukiwawczą Interpolu.

Prokuratura zapewnia, że wdrożyła wszelkie niezbędne procedury, by doprowadzić podejrzanego do siedziby prokuratury i przeprowadzić z jego udziałem czynności procesowe.



