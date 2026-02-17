Sztuczna inteligencja pomogła naukowcom w rozwiązaniu zagadki rzymskiego kamienia znalezionego w holenderskim Heerlen. Przez lata pobudzał wyobraźnię dociekliwych, którzy próbowali zgłębić tajemnicę zaznaczonych na nim linii. Okazuje się, że kamień służył jako plansza do gry. Udało się nawet odtworzyć jej zasady.

Zagadka rzymskiej gry z Heerlen rozwiązana. Pomogło AI (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wyniki badań opublikowane w czasopiśmie "Antiquity" opisał m.in. portal Science Alert.

Okrągły kawałek wapienia pokryty jest prostymi i ukośnymi nacięciami. Analiza 3D wykazała, że niektóre linie są głębsze (o ułamki milimetrów), co sugeruje, że po planszy przesuwano pionki - niektóre częściej niż inne. Widzimy ślady zużycia dokładnie tam, gdzie przesuwałoby się pionek - wyjaśnia dr Walter Crist, archeolog z Uniwersytetu w Lejdzie, specjalista od starożytnych gier.

Rzymska plansza do gry / Romeins Museum Heerlen /

Następnie naukowcy z Uniwersytetu w Maastricht wykorzystali program sztucznej inteligencji o nazwie Ludii, który potrafi odtwarzać zasady dawnych gier. AI została "nauczona" reguł około 100 starożytnych gier. Komputer wygenerował dziesiątki możliwych zestawów zasad, a następnie rozgrywał partie sam ze sobą, by wyłonić warianty najbardziej atrakcyjne dla ludzi.

Ostatecznie badacze porównali te propozycje z faktycznymi śladami zużycia na kamieniu, by wytypować najbardziej prawdopodobny sposób rozgrywki. Okazało się, że gra miała charakter strategiczny. Celem miało być "polowanie" i blokowanie pionków przeciwnika w jak najmniejszej liczbie ruchów.

Rzymska plansza do gry / Romeins Museum Heerlen /

Naukowcy podkreślają jednak, że nie można mieć stuprocentowej pewności co do oryginalnych zasad. Jeśli pokażemy Ludii dowolny wzór linii, zawsze znajdzie jakieś reguły gry. Nie możemy więc być pewni, że Rzymianie grali dokładnie w ten sposób - zaznacza Dennis Soemers z Uniwersytetu w Maastricht.

Inny naukowiec zaangażowany w badania wskazał, że rzymski kamień powstał między 200 a 400 r. n.e. i sugeruje, że między terenami obecnej Holandii a Skandynawią istniało wówczas połączenie kulturowe. Wzory i reguły odtworzone przy pomocy znaleziska z Heerlen odpowiadają bowiem tym skandynawskim, tyle że znacznie późniejszym.