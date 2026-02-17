Siły Powietrzne Ukrainy utworzyły specjalną eskadrę samolotów F-16, w której – obok ukraińskich lotników – służą doświadczeni piloci z USA i Holandii. Informacje te przekazał portal RBK-Ukraina, powołując się na francuski serwis Intelligence Online.

Ukraina powołała eskadrę F-16 z amerykańskimi i holenderskimi pilotami (Zdjęcie ilustracyjne) / PAP/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN / PAP

Siły Powietrzne Ukrainy miały utworzyć tajną eskadrę F-16 z udziałem doświadczonych pilotów z USA i Holandii.

Eskadra chroni obwód kijowski przed rosyjskimi atakami, przechwytując pociski i drony.

Ukraińskie władze nie potwierdziły oficjalnie udziału zagranicznych pilotów w tych operacjach.

Według doniesień eskadra powstała w ostatnich tygodniach w warunkach ścisłej tajemnicy. Jej głównym zadaniem jest ochrona obwodu kijowskiego przed rosyjskimi atakami na infrastrukturę i cele cywilne. W skład zespołu weszli amerykańscy piloci z bogatym doświadczeniem bojowym, zdobytym m.in. w Afganistanie i na Bliskim Wschodzie. Z kolei Holendrzy to lotnicy wyszkoleni w elitarnych europejskich szkołach walki powietrznej, specjalizujący się w nowoczesnych taktykach przechwytywania i wojnie powietrznej.

Zagraniczni piloci podpisali półroczne kontrakty z możliwością przedłużenia, jednak nie otrzymali oficjalnych stopni w ukraińskiej armii i nie figurują w publicznych rejestrach. Według autorów artykułu eskadra niemal codziennie bierze udział w przechwytywaniu rosyjskich pocisków manewrujących Kalibr i Ch-101 oraz dronów uderzeniowych, a także patroluje ukraińską przestrzeń powietrzną.

F-16 / Adam Ziemienowicz / PAP

Intelligence Online podkreśla, że największą wartością zachodnich pilotów jest ich doświadczenie w obsłudze nowoczesnych systemów F-16. Ukraińskie władze wojskowe nie potwierdziły dotąd oficjalnie udziału Amerykanów i Holendrów w tych operacjach.

Po wybuchu pełnoskalowej wojny z Rosją Ukraińcy otrzymali m.in. samoloty F-16 (z Holandii i Danii), MiG 29 (z Polski i Słowacji), a także Mirage 2000 (z Francji).

W październiku ub.r. Ukraina podpisała ze Szwecją wstępne porozumienie w sprawie zakupu od 100 do 150 samolotów bojowych JAS 39 Gripen E z agentem AI, czyli najnowszej wersji tych maszyn.