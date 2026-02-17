Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podpisał porozumienie ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji o współpracy w zakresie transportu kolejowego. "Polska, Niemcy i Francja chcą utworzyć bezpośrednie połączenia kolejowe między tymi krajami" - przekonywał.
- Chcesz być na bieżąco? Odwiedź stronę główną RMF24.pl.
We wtorek minister infrastruktury Dariusz Klimczak spotkał się z ministrem transportu Niemiec Patrickiem Schniederem oraz ministrem transportu Francji Philippe'em Tabarotem. W spotkaniu brał udział także wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Spotkanie, jak relacjonował Klimczak, dotyczyło wzmocnienia odporności systemu transportu, mobilności wojskowej oraz finansowania infrastruktury. Dodał, że zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie kolejnictwa, transportu drogowego oraz morskiego.
Chcielibyśmy ustanowić połączenia (kolejowe - przyp. RMF FM) między Warszawą, Berlinem a Paryżem, (...) utworzyć połączenia bezpośrednie. Chcemy tworzyć najlepszą sieć kolejową na świecie, a najlepsza sieć kolejowa na świecie to europejska sieć kolejowa, która będzie wzmocniona o kolej dużych prędkości - powiedział na konferencji szef polskiego resortu infrastruktury.