Podkreślił, że wtorkowe spotkanie to zacieśnienie współpracy między Polską, Niemcami i Francją, która "bardzo dobrze się układała" m.in. podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Pierwsze takie spotkanie

Resort infrastruktury poinformował, że to pierwsze w historii spotkanie ministrów odpowiedzialnych za transport w krajach Trójkąta Weimarskiego - Polsce, Francji i Niemczech.

Jak przekazało ministerstwo, pierwsza część spotkania poświęcona była wymianie poglądów na temat znaczenia odporności systemu transportowego na kryzysy, również w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE. Uzgodniono, że priorytetem pozostaje rozwój spójnych i interoperacyjnych połączeń transportowych o podwójnym zastosowaniu cywilno-wojskowym, zwłaszcza transgranicznych.

"Druga sesja rozmów polsko-francusko-niemieckich skupiała się na konkurencyjności europejskiego sektora transportowego, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń transportowych" - dodało ministerstwo. Dyskusja - jak przekazał resort - dotyczyła głównie rozwoju transportu kolejowego, w tym perspektyw uruchomienia szybkich połączeń kolejowych między Warszawą a Berlinem i Paryżem.

Dzisiaj infrastruktura transportowa to coś więcej niż tylko drogi, linie kolejowe i porty. To siła napędowa europejskiej gospodarki. To ciągłość łańcuchów dostaw. To zdolność do reagowania na kryzysy, a tym samym bezpieczeństwo i rozwój naszych krajów - ocenił Klimczak, cytowany w komunikacie MI.

"Kluczowe znaczenie dla gotowości obronnej Europy"

Francuski minister wskazywał natomiast, że kraje Trójkąta Weimarskiego znajdują się w centrum europejskiej polityki transportowej i mobilności. Nasza współpraca kształtuje zdolność Unii do zapewnienia odpornej i wydajnej mobilności w sytuacjach kryzysowych - stwierdził Philippe Tabarot.

Schnieder zaznaczył, że wtorkowe spotkanie kładzie "podwaliny pod skoordynowany dalszy rozwój transportu transgranicznego". Wzmacniamy gotowość obronną Europy, konkurencyjność naszej gospodarki i mobilność naszych obywateli. Odporność naszej infrastruktury transportowej - zwłaszcza infrastruktury podwójnego zastosowania, zarówno cywilnego, jak i wojskowego - ma kluczowe znaczenie dla gotowości obronnej Europy - podkreślił niemiecki minister.

Apel do KE

Grupa PKP poinformowała, że podczas spotkania podpisała z Deutsche Bahn AG i Grupą SNCF deklarację o zacieśnieniu współpracy na rzecz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości w europejskim sektorze pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego. "Inicjatywa ta stanowi kolejny krok w kierunku budowy silniejszej, bardziej zintegrowanej i konkurencyjnej kolei w Unii Europejskiej" - dodały PKP.

Podpisany dokument zakłada rozwijanie współpracy w zakresie poprawy transgranicznej sieci kolejowej łączącej Polskę z Niemcami i Francją, a także wspieranie unijnego planu działań dotyczącego kolei dużych prędkości. "Deklaracja zawiera również apel do Komisji Europejskiej o dalsze wzmacnianie roli transportu kolejowego poprzez uproszczenie przepisów związanych z mobilnością wojskową, ustanowienia jednolitych wymogów infrastrukturalnych dla korytarzy o znaczeniu strategicznym oraz zapewnienie stabilnego finansowania inwestycji" - poinformowała polska spółka kolejowa.