Ponad 235 milionów złotych na remonty, przebudowę i budowę nowych dróg oraz mostów – tyle zaplanowano w budżecie powiatu wrocławskiego na 2026 rok. To największa kwota przeznaczona na infrastrukturę drogową w historii powiatu. W perspektywie trzech lat na inwestycje zaplanowano aż 390 milionów złotych.

Wrocław na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock

Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu starosta Włodzimierz Chlebosz poinformował o uchwaleniu rekordowego budżetu powiatu na 2026 rok, który wynosi 375 milionów złotych.

Z tej kwoty aż 235 milionów złotych zostanie przeznaczonych na remonty, przebudowę i budowę nowych dróg oraz mostów.

Rok 2026 nie jest działaniem incydentalnym. Myślimy długofalowo. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026–2029 zabezpieczyliśmy 390 mln zł na inwestycje i utrzymanie dróg oraz mostów" – podkreślił starosta Włodzimierz Chlebosz.

Największe inwestycje w historii powiatu

Z ponad 235 milionów złotych zaplanowanych na 2026 rok, aż 232 miliony złotych zostaną przeznaczone na bezpośrednią realizację inwestycji.

Kolejne 3,5 miliona złotych trafi na projekty i dokumentacje pod przyszłe przedsięwzięcia.

To największa kwota pieniędzy przeznaczonych w roku na infrastrukturę drogową w historii powiatu. Dla porównania w 2021 roku wydatki własne na inwestycje i utrzymanie dróg oraz mostów wynosiły 44 mln zł. W 2026 roku to już ponad 100 mln zł rocznie tylko w kategorii inwestycji i utrzymania. To ponad dwukrotny wzrost w perspektywie pięciu lat– powiedział wicestarosta powiatu wrocławskiego Marcin Korytko.

Kluczowe projekty drogowe

Wśród realizowanych już inwestycji znalazła się budowa i przebudowa drogi od DK35 w Małuszowie do Pietrzykowic za 47,7 mln zł oraz połączenie od DK35 do ul. Koreańskiej w Biskupicach Podgórnych za 45,3 mln zł.

Powstanie także nowe rondo przy DK35 w rejonie Tyńca Małego, które ma usprawnić ruch w kierunku strefy gospodarczej. Na tę inwestycję przeznaczono 14,5 mln zł.

Budowa obwodnicy Małuszowa i dojazdu do drogi wojewódzkiej 35 pochłonie 100 mln zł.

Równolegle prowadzone są zadania poprawiające bezpieczeństwo i komfort codziennego korzystania z infrastruktury.

Wśród nich znalazła się przebudowa skrzyżowania na pl. Wolności w Sobótce za 8,3 mln zł, odbudowa zerwanego podczas powodzi mostu na rzece Strzegomka w Wawrzeńczycach za 20,4 mln zł oraz przebudowa drogi powiatowej 1930D w Chrząstawie Małej za 23,7 mln zł.

Powiat wrocławski obejmuje dziewięć gmin otaczających Wrocław i tworzących z miastem aglomerację. Sieć dróg powiatowych liczy tu 600 kilometrów. Tak duże inwestycje mają poprawić jakość życia mieszkańców oraz zwiększyć atrakcyjność regionu dla inwestorów i przedsiębiORCÓW.